Quarks Science Cops: Allheilmittel CBD?

Um denist in den vergangenen Jahren ein echter Hype entstanden. Cannabidiol gewinnt man ebenso wie den Stoff THC aus der Hanfpflanze, also aus Cannabis. Anders als THC ist CBD aber, macht also nicht high.

Dass Cannabidiol bei bestimmten schweren Erkrankungen helfen kann, wurde bereits nachgewiesen. So ist in der EU etwa ein CBD-haltiges Medikament gegen Epilepsie zugelassen.

Bei allen anderen CBD-Produkten handelt es sich allerdings nicht um Medikamente. Besonders häufig bieten Geschäften und Onlineshops niedrig dosiertes CBD in Form von Ölen an.

CBD-Öl: Kein zugelassenes Nahrungsmittel

Die CBD-Öle enthalten CBD meist in einer Konzentration von 5 bis 20 Prozent. Offiziell werden sie häufig als Aromaöle oder Mundsprays verkauft. Ein Verkauf als Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ist in der EU nicht erlaubt. Die Produkte dürfen so auch nicht bezeichnet oder beworben werden. Darum gibt es meist den Hinweis „Zum Verzehr nicht geeignet“. Auch gesundheitsbezogene Aussagen sind nicht erlaubt.

Dennoch nehmen einer Umfrage der Stiftung Warentest zufolge 12 Prozent der Deutschen gelegentlich oder regelmäßig CBD-Produkte ein.

Wirkt CBD bei Stress, Schmerzen und Schlafproblemen?

Besonders beliebt sind CBD-Öle als Mittel gegen Stress, Schmerzen und Schlafprobleme. Und dass CBD in diesen Fällen grundsätzlich wirken könnte, ist aus medizinischer Sicht prinzipiell auch plausibel. Allerdings benötigt man für solche Annahmen wissenschaftliche Belege.

Tatsächlich haben auch mehrere Studien diese angeblichen Effekte untersucht. Das große Problem: In den meisten Fällen reicht die Qualität der Studien überhaupt nicht aus, um die Wirksamkeit von CBD zu belegen. Das geben viele der Hersteller sogar selbst zu.

Was von den Wirksamkeitsversprechen von Influencern und Herstellern zu halten ist, erklären wir im Podcast.

CBD gegen Krebs?

Einige Influencer aber auch einzelne Onlineshops bringen Cannabidiol auch als vermeintliches Mittel gegen Krebs in Spiel. So könne CBD das Tumorwachstum hemmen oder möglicherweise sogar Krebs vorbeugen.

Ein genauerer Blick in wissenschaftliche Studien zeigt aber, dass die Belege dafür äußerst dürftig sind. So wurden Studien bislang entweder nur im Labor und an Tieren oder nur mit sehr wenigen Probanden durchgeführt.

Im Podcast zeigen wir, wie absurd einige Hersteller bei der vermeintlichen Wirksamkeit gegen Krebs argumentieren.