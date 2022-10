Quarks Daily Spezial Folge 69 – Talent oder Übung: Was macht uns richtig gut?

z.B.

Wer hat das Zeug zum nächsten Einstein, zur nächsten Adele oder zum nächsten Schach-Star wie Magnus Carlsen – und worauf kommt es dabei an? Die Forschung streitet schon lange darüber, welche Rolle unsere Begabungen dabei spielen, die wir von Geburt an mit auf den Weg bekommen haben. Schätzungen gehen davon aus, dass der Einfluss der Gene auf unsere kognitiven Fähigkeiten insgesamt bei ungefähr 50 Prozent liegt – vielleicht auch etwas mehr. Einige Forschende nehmen an, dass bei bestimmten Begabungen,für Musik, Kunst oder Schach, der Einfluss des vererbten Talents ähnlich hoch ist.

Vergesst Talent, auf die Übung kommt es an!

Doch diese Annahmen sind umstritten. Der schwedische Psychologe Anders Ericsson war zu seinen Lebzeiten der Auffassung, dass besondere Fähigkeiten überhaupt nichts mit angeborenen Begabungen zu tun haben, sondern vor allem durch viel Übung erlangt werden. In den 1990er-Jahren untersuchte er in einer bekannten Studie Geigerinnen und Geiger, die an der damaligen Hochschule der Künste in Berlin studierten. Er wollte wissen, wie viel Zeit die Musiker ins Üben ihres Instruments investiert hatten – und kam zum Ergebnis, dass die musikalischen Fähigkeiten vor allem davon abhingen, wie viel und intensiv die Geiger geübt hatten. Bis zu ihrem 20. Lebensjahr hatten die Musiker durchschnittlich 10.000 Stunden in Übung investiert. Weitere Studien des Psychologen folgten und für Ericsson war klar: Begabungen spielen keine Rolle, um außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, es kommt auf die Übung an. Die tröstliche Botschaft, die dahinter steckte: Wir können alle richtig gut werden, wenn wir nur fleißig genug sind.

Angeborene Begabungen sind doch wichtig

Andere Forscherinnen und Forscher widersprechen dem schwedischen Psychologen jedoch deutlich und haben in zahlreichen Studien dargelegt, dass unsere Gene – das Talent, das uns von Geburt an mitgegeben wird – wohl doch eine Rolle spielen. Relativ gut untersucht ist das ebenfalls bei musikalischen Fähigkeiten. Vor einigen Jahren haben etwa Forscher rund 2500 schwedische Zwillingspaare genauer unter die Lupe genommen. Die Zwillinge mussten zunächst einen standardisierten Test absolvieren, der ihre Musikalität gemessen hat – also etwa, inwiefern sie in der Lage waren, verschiedene Töne voneinander zu unterscheiden. Die Zwillinge wurden außerdem gefragt, ob sie ein Instrument spielten und wie oft sie übten. Ergebnis: Die Zwillinge hatten oft eine ähnliche hohe Musikalität – und zwar auch dann, wenn einer von beiden jeden Tag fleißig sein Instrument übte und der andere eher faulenzte. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Musikalität zu einem Großteil erblich sei.