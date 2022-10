Quarks Daily Spezial Folge 67 – Verzeihen – Darum ist es so wichtig

Das Verhalten des Täters

Auch das Verhalten des Täters nach der Tat spielt eine große Rolle fürs Verzeihen: Hat er/sie das mit Absicht gemacht? Wie erklärt er/sie die Tat? Welche Gründe hatte er/sie dafür? Und mit am wichtigsten: Zeigt er/sie Reue? Denn wenn die Schuld anerkannt wird, und es irgendeine Form der Wiedergutmachung gibt – und sei es nur das Wort „Entschuldigung“ – dann hilft das beim Verzeihen.

Die Persönlichkeit des Opfers

Auch die Persönlichkeit des Verzeihenden ist entscheidend: Wie sehr kann sich das Opfer in den Täter hineinversetzen und seine Beweggründe verstehen? In der Forschungsliteratur gibt es zahlreiche Belege dafür, dass Empathie das Vergeben fördert. Und auch das Alter spielt eine Rolle: Ältere Menschen verzeihen eher und wiegen ab: Hab ich vielleicht auch schon öfter mal ausgeteilt?

Kann man wirklich alles verzeihen?

Manche Taten erscheinen so grausam, dass es unmöglich scheint, sie zu verzeihen. Aber immer wieder gibt es Menschen, die das schaffen. Denn Verzeihen ist nicht gleichbedeutend mit „Billigen“. Es heißt nicht, dass man die Tat gutheißt oder für ok befindet, was der Täter getan hat. Sondern es bedeutet, für sich selbst – und da muss der Täter auch gar nicht dabei sein – mit der Tat abzuschließen. Richtig verzeihen heißt, „es gut sein lassen“. Und das kann man im Zweifel sogar lernen.

Verzeihen kann man lernen – durch Perspektivwechsel

Eines der bekanntesten Therapiemodelle zum Verzeihen lernen kommt aus den USA . Dabei geht der Patient die Tat erstmal aus der eigenen, der Opferperspektive durch. Dann aber muss er versuchen, die Perspektive des Täters einzunehmen: Dabei soll man den Täter nicht verurteilen, sondern versuchen zu verstehen: Warum hat der andere so und nicht anders gehandelt?

Wenn man es tatsächlich schafft, sich in den Täter hineinzuversetzen, seine Beweggründe zu verstehen und nachzuvollziehen, dann kann man es auch schaffen, zu verzeihen. Dann kann man damit abschließen und sich von dem ewigen Groll befreien. Man kann wieder nach vorne gucken, das Leben selbst in die Hand nehmen und genießen. Also: Niemand MUSS verzeihen – aber es könnte guttun!