Quarks Daily Spezial Folge 68 – Gesunde Haut – ist weniger Pflege wirklich mehr?

Feuchtigkeitscremes gezielt einsetzen

Feuchtigkeitscremes gehören bei vielen zum Standard bei der täglichen Pflege. Vor allem zu dem Wirkstoff Urea gibt es eine gute Studienlage, dass er Feuchtigkeit in der Haut binden kann und so gegen trockene Haut hilft. Ob wir uns zu sehr an Feuchtigkeitscremes gewöhnen können, ist stark umstritten. Kleinere Studien zeigen gemischte Ergebnisse. Viele Expert:innen wie die Dermatologin Christiane Bayerl sagen: „Nein, wir können unsere Haut nicht trainieren. Wenn sie trocken ist, sollten wir ihr geben, was sie braucht!“

Doch nicht jede und jeder von uns benötigt eine Feuchtigkeitscreme. Wenn wir nicht so häufig duschen und möglichst kaltes Wasser und wenig Seife verwenden, kann klinisch gesunde Haut auch ohne Feuchtigkeitscreme auskommen. Wie viele Menschen das betrifft, ist nicht ganz klar. Viele haben natürlich trockene Hautstellen am Körper: Die sollten wir gezielt eincremen und nicht unbedingt unseren ganzen Körper.

Auf Sonnenschutz achten

Das Wichtigste gegen schnelle Hautalterung: auf ausreichend Sonnenschutz achten. Die UV-Strahlung des Sonnenlichts lässt unsere Haut nachweislich altern. Dagegen helfen lange Kleidung und viel Schatten. Eine Gesichtstagescreme mit mittelhohem Lichtschutzfaktor (zum Beispiel LSF 15) hilft in den sonnigen Jahreszeiten vor schneller Hautalterung. Und an ganz sonnigen Tagen sollte es die Sonnencreme mindestens mit LSF 20 sein. Dann können wir uns im Alter auch Antifaltencremes sparen: Hier gibt es Hinweise aus Studien vor allem für den Inhaltsstoff Retinol, dass er wirkt – aber auch nur gegen feine, oberflächliche Falten. Die starken Alterungserscheinungen durch das Sonnenlicht kann Retinol nicht wieder umkehren.

Vor Luftschadstoffen schützen

Nicht nur Sonnenlicht greift die Haut an: Immer mehr Studien belegen den schädlichen Einfluss von Luftschadstoffen auf die Haut. Die Dermatologin Christiane Bayerl empfiehlt daher, abends täglich das Gesicht zu waschen – am besten mit einem sanften, pH-hautneutralen Waschgel. Wenn danach das Gesicht spannt, kann eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme speziell für die Nacht helfen – ohne Lichtschutzfaktor, auf den können wir abends verzichten.

DIE MACHER:INNEN

Lukas Kohlenbach arbeitet als Medizinjournalist und promoviert am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung. Für Quarks recherchiert er vor allem zu Gesundheitsthemen.

Marlis Schaum tobt sich journalistisch als Host in Quarks Daily und im Radio aus und findet in jedem Fetzen Wissenschaft spannende Geschichten.