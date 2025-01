Schadet uns Social Media? Das UPDATE - Quarks Daily Spezial

Soziale Netzwerke: Risiken für Jugendliche

In Australien werden soziale Medien in den kommenden Monaten für Jugendliche unter 16 verboten. Auch in Europa und den USA wächst der Druck, härtere Maßnahmen gegen die Betreiber der beliebten Apps wie Instagram und TikTok durchzusetzen. Studien zeigen, dass soziale Medien für Jugendliche sowohl Risiken als auch Chancen mit sich bringen. Dabei nehmen die Forschenden vor allem die mentale Gesundheit in den Blick. Wie stark soziale Medien auf das Wohlbefinden wirken, hängt aber nicht nur davon ab, wie lange wir an unseren Smartphones daddeln. Sie wirken unterschiedlich, je nachdem welche persönlichen Eigenschaften die Kinder und Jugendlichen mitbringen und wie sie die Apps nutzen. Aber auch das Design der Plattformen spielt eine Rolle. Vor allem Jugendliche, die sich ohnehin schon für mentale Gesundheit interessieren, geraten durch den Kaninchenloch-Effekt (Rabbit Hole Effect) oft schnell und intensiv in Kontakt mit jugendgefährdenden Inhalten wie Selbstverletzung und Suizid.

Wie Apps verantwortungsvoller gestaltet werden können

Studien zeigen, dass die Nutzungsdauer allein nicht gleich bedeutet, dass uns soziale Netzwerke schaden. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Wann es zu viel Bildschirmzeit ist, erklärt dieser Beitrag. Forschende schlagen daher unter anderem vor, das Design der Apps zu verändern und beispielsweise die Zahl der Likes bei Jugendlichen zu verbergen. Doch auch die Betreiber sollen mehr in die Verantwortung genommen werden, sagen Jugendschützer. Laut dem Jahresbericht von jugendschutz.net ist TikTok das Schlusslicht im Jugendschutz. Trotz behördlicher Aufforderung wurden nur 88 Prozent der jugendgefährdenden Inhalte gelöscht. Bei Meldungen von einzelnen Nutzern liegt die Löschquote sogar noch niedriger.