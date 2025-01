Erfolg und Macht – Wie verändert uns der Job? - Quarks Daily Spezial

Was ist der Unterschied zwischen Charakter und Persönlichkeit?

Als Charaktereigenschaften betrachtet man in der Persönlichkeitspsychologie die Eigenschaften im Verhalten eines Menschen, die man von außen erkennen kann und über die man sich zum Großteil auch selbst bewusst ist – zum Beispiel Freundlichkeit, Disziplin oder Sorgfalt. Als Persönlichkeit bezeichnet man währenddessen ein Muster aus Denken, Fühlen und Verhalten, das mit vielen unbewussten Faktoren einhergeht.

In der Persönlichkeitspsychologie gibt es in diesem Zusammenhang den Begriff der sogenannten "Big Five": Fünf Eigenschaften, aus denen sich die menschliche Persönlichkeit zusammensetzt. Das sind: Extraversion – also unsere Neigung zur Geselligkeit, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus — die emotionale Stabilität und Labilität.

Wie werden Persönlichkeitsmerkmale gemessen?

Eine Übersicht zu den Tendenzen einer Person innerhalb der "Big Five" wird mithilfe von Frage-Tests erstellt. Der Originaltest aus den 1980er Jahren von den US-amerikanischen Psychologen Paul Costa und Robert McCrae – von ihnen stammt auch die Bezeichnung "Big Five" – besteht aus 60 Fragen, also 12 Fragen pro Merkmal.

Bei dem Fragebogen bekommt man mehrere Aussagen präsentiert und kreuzt dabei die Zustimmung auf einer Skala von "stimme überhaupt nicht zu" bis "stimme komplett zu" an. Insgesamt gibt es dabei fünf Abstufungen, man kann also auch nur teilweise zustimmen oder sich neutral verhalten. Diese Art der Fragebogengestaltung wird in der Psychologie übrigens Likert-Skala genannt.

Das Ergebnis eines solchen Tests bietet erstmal ein Überblick der Tendenzen, wie man sich in bestimmten Situationen verhält.