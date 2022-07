Science Cops: Der Fall „Zentrum der Gesundheit“

Akupunktur, Nahrungsergänzungsmittel, Homöopathie – Egal um welche Krankheit oder alternative Heilmethode es geht: Zu fast allem gibt es beim Internetportalausführliche Artikel – und Werbeanzeigen mit passenden Produkten oft direkt daneben.

Das „Zentrum der Gesundheit“ lobt sich deswegen auch selbst als „eines der beliebtesten Gesundheitsportale im deutschsprachigen Raum“. Und damit ist es seit 1999 auch recht erfolgreich unterwegs. In einer Befragung von 2018 gaben knapp ein Viertel der Befragten an, das „Zentrum der Gesundheit“ zu kennen.

Das liegt auch an der Reichweite bei Google. Dort tauchen Artikel vom „Zentrum der Gesundheit“ oft weit oben auf. Vor allem bei Begriffen aus dem Bereich der sogenannten Alternativmedizin. Aber auch bei vielen Lebensmitteln, bei denen dann erklärt wird, wie gesund oder ungesund sie sind, stößt man im Netz schnell auf das „Zentrum der Gesundheit“.

Gut belegte Gesundheitsinformationen oder Unfug?

„Diese Nahrungsergänzung senkt das Krebsrisiko“, „Manche Tumore verschwinden, wenn Sie DAS tun“, „5 Minuten Atemtraining senken den Blutdruck“. Oft geht’s um Krebs, viel um Ernährung und immer wieder auch um alternative Heilmethoden wie Homöopathie und Akupunktur.

Dabei verspricht das Zentrum der Gesundheit für seine Inhalte höchste Qualitätsansprüche: „Alle Informationen werden nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft erstellt“, heißt es auf der Website. Und: „Wir berichten daher stets der Wahrheit entsprechend, geben Informationen vollständig wieder, ohne für unsere LeserInnen wichtige Informationen zu unterschlagen (…)“.

Was vielversprechend klingt, entpuppt sich nach einem genaueren Blick als heiße Luft: Mit dem „aktuellen Stand der Wissenschaft“ haben viele Artikel nichts zu tun. Stattdessen eine oft falsche oder verkürzte Darstellung von Studien. In vielen Fällen werden relevante Informationen auch schlichtweg unterschlagen, um eine bestimmte Heilmethode gut dastehen zu lassen.

Das „Zentrum der Gesundheit“ verspricht etwa, dass eine Akupunktur-Behandlung bei vielen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne, Arthrose und Depression hilft.

Bei Science Cops-Fans müssten spätestens jetzt die Alarmglocken angehen. Denn wie in Folge 36 erklärt, gibt es so gut wie keine Evidenz für die Wirksamkeit von Akupunktur über den Placebo-Effekt hinaus. Und das ist lang nicht der einzige Fall, in dem das „Zentrum der Gesundheit“ wissenschaftlichen Unfug behauptet, den die Science Cops längst widerlegt haben. Mehr Beispiele gibt es in der neuesten Folge.

Was hat es mit der Werbung auf sich?

Wer sich durch die Artikel des „Zentrums der Gesundheit“ klickt, stößt automatisch auf den My Fair Trade-Shop. Der verkauft etwa Nahrungsergänzungsmittel, Abnehm-Produkte und Öle. Links zu den Produkten dieses Shops sind in fast alle Artikel des Zentrums der Gesundheit eingebaut.

Das ist nicht verboten, wirft aber die Frage nach der angeblichen Unabhängigkeit, für die sich das Zentrum der Gesundheit rühmt, auf. So heißt es in den eigenen Qualitätsrichtlinien: „In unserer Berichterstattung akzeptieren wir keine inhaltlichen/journalistischen Weisungen von unseren InserentInnen, sondern berichten unabhängig von den Inhalten der bei uns erscheinenden Inserate.“

Dass es zwischen dem Fair Trade-Shop und dem „Zentrum der Gesundheit“ aber doch einige sehr auffällige Verbindungen gibt, merken die Science Cops schnell, als sie tiefer in den Personenkreis um das „Zentrum der Gesundheit“ einsteigen.

Das wissenschaftliche Weltbild des „Zentrums der Gesundheit“

„Unsere Arbeit und Vorgehensweise findet nicht nur begeisterte Leser und Freunde, sondern auch Kritiker, besonders aus den Reihen derjenigen, die neben der evidenzbasierten Medizin keine anderen Möglichkeiten und Wege dulden.“ Das schreibt das „Zentrum der Gesundheit“ selbst auf seiner Seite. Denn das Portal steht immer wieder in der Kritik und will sich dagegen wehren.

Dabei kennen die Science Cops die immer wiederkehrenden Argumente gut. Denn das „Zentrum der Gesundheit“ versucht Kapital aus der Unzufriedenheit der Menschen mit der normalen medizinischen Behandlung zu schlagen. Warum das anti-wissenschaftliche Weltbild vom „Zentrum der Gesundheit“ auf zahlreichen Fehlschlüssen und Scheinargumenten beruht, erklären die Science Cops im Podcast.