Deshalb kann Löwenzahn unsere Autoreifen grüner machen

Darum müssen wir drüber sprechen:

Der Kautschukanbau schadet der Umwelt ähnlich wie Palmölplantagen

Seit dem Jahr 2000 hat sich die weltweite Kautschukproduktion von knapp 7 Millionen Tonnen auf 13,5 Millionen Tonnen im Jahr 2017 verdoppelt. Dementsprechend nahmen auch die Anbauflächen jährlich zu. Mittlerweile bedecken Kautschukplantagen über 117.000 Quadratkilometer weltweit. Das entspricht etwa einer Fläche von Österreich und der Schweiz zusammen.

Für Kautschukplantagen wird Regenwald gerodet

“Die Kultivierung von Kautschuk hat in Südostasien nicht das Ausmaß von Palmölplantagen erreicht, doch die Folgen für die Umwelt ähneln sich”, sagt Irene Knoke vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Im Rahmen eines durch das Umweltbundesamt (UBA) geförderten Projektes hat sie Anfang des Jahres 2019 gemeinsam mit dem Global Nature Fund (GNF) einen Zustandsbericht über die ökologischen und sozialen Folgen von Kautschukplantagen veröffentlicht. Da Palmöl und Kautschuk in fast identischen Regionen angebaut werden, konkurrieren die Kulturpflanzen um den Platz. Die Folge: Um neue Anbauflächen zu schaffen, wird immer mehr Wald gerodet. Obwohl höhere Lagen für Kautschukbäume eigentlich keine optimalen Bedingungen bieten, weichen Plantagenbesitzer in China, Thailand oder Vietnam bereits auf das Hochland aus.

Satellitendaten zeigen das Ausmaß der Rodungen

Nicht nur der Regenwald wird zerstört. Immer wieder gibt es Berichte aus Kambodscha und anderen Regionen, in denen Menschen von ihrem Land vertrieben werden, ohne dafür eine angemessene Entschädigung zu erhalten. Geografen der Humboldt-Universität zu Berlin haben sich die Waldrodungen in Kambodscha zwischen 2001 und 2015 mithilfe von Satellitendaten genauer angeschaut. In dieser Zeit wurden demnach 2,2 Millionen Hektar und damit 24 Prozent der kambodschanischen Waldfläche zerstört. Fast ein Viertel des gerodeten Landes wurde anschließend zur Anpflanzung des Kautschukbaums Hevea brasiliensis verwendet. Im Jahr 2011 wurden die Rodungen besonders extrem betrieben. Zu diesem Zeitpunkt war der Marktpreis für Kautschuk in die Höhe gegangen. Je lukrativer der Anbau, desto höher sei auch die Entwaldungsrate, schlussfolgern die Forscher in ihrer Studie.

Plantagenbesitzer zahlen Hungerlöhne

Aktuell ist der Kautschukpreis mit rund einem Dollar pro Kilogramm relativ niedrig. “Das Preisdumping führt dazu, dass Kleinbauern momentan von ihrem Kautschukertrag kaum überleben können“, sagt Irene Knoke. Auf Großplantagen würden sich Entlassungen häufen. Dabei zahlten die Plantagenbesitzer ihren Arbeitern generell Löhne, die weit unter dem Existenzminimum liegen. Die vielleicht einzig positive Nachricht: “Da der Anbau momentan nicht sehr lukrativ ist, ist die Gefahr von weiteren Rodungen speziell für Kautschukplantagen gering”, sagt Irene Knoke. Das könne sich allerdings jederzeit ändern – zum Beispiel, wenn Erdöl wieder teurer wird. Denn Naturkautschuk ist zu einem gewissen Anteil durch Synthesekautschuk auf Erdölbasis ersetzbar und umgekehrt. Wenn eines Tages das Erdöl knapper wird und die Preise für Synthesekautschuk steigen, wird also vermutlich auch wieder der Preis von Naturkautschuk in die Höhe gehen.

Der Regenwald als wichtiger CO2-Speicher geht verloren

Dabei verursachen die bereits gerodeten Flächen einen langfristigen ökologischen Schaden. Nicht nur, dass den Tieren und Pflanzen in den betreffenden Regionen der natürliche Lebensraum fehlt. Auch das in der tropisch dichten Vegetation gespeicherte CO2 wird freigesetzt. Thomas Guillaume von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in der Schweiz hat am Beispiel von Sumatra berechnet, wie viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, wenn Regenwald in Kautschukplantagen umgewandelt wird. Demnach setzt der Anbau von Kautschukbäumen auf einem Hektar 116 bis 134 Tonnen Kohlenstoff mehr frei als ein Hektar Tropenwald. “Nicht nur das in den Pflanzen gespeicherte CO2 wird frei, über Jahre hinweg zersetzt sich auch das organische Material im Boden”, erklärt Thomas Guillaume. Das Problem: Vor allem in Monokulturen liegt der Boden zwischen den einzelnen Kautschukbäumen frei und ist damit ungeschützt.

Erosion und Wasserknappheit belasten die tropischen Regionen

Noch gravierender als den Verlust an gespeichertem CO2 schätzt Thomas Guillaume die Bodenerosion ein. Der fruchtbare Boden des Regenwalds wird zunehmend durch Wind und Regen abgetragen. “Dieser Prozess ist unumkehrbar und kann zu einem Zusammenbruch der Produktivität führen”, sagt der Bodenwissenschaftler. Schließlich leidet auch der Wasserhaushalt der Region darunter. Anstatt langsam in die Erde und am Ende ins Grundwasser zu sickern, fließt das Regenwasser auf den nackten Bodenflächen in Bächen und Flüssen ab. “Das kann dazu führen, dass Regionen, in denen 2000 Millimeter Regenwasser pro Jahr vom Himmel fallen, trotzdem an Wasserknappheit leiden”, erklärt Thomas Guillaume. Hinzu kommt der Einsatz von Pestiziden und Dünger auf den Plantagen, die das Wasser und den Boden verseuchen.