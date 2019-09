E-Scooter: Darum ist ihre Klimabilanz gar nicht mal so gut

Aber:

E-Scooter könnten deutlich umweltfreundlicher werden

Den größten Effekt hätte, ganz klar:bei der Herstellung. Nur wird sich in China, wo der Großteil der Roller produziert wird, am Strom-Mix zumindest in den nächsten Jahren nicht viel ändern. Der nächste Knackpunkt: eine

In der Studie gehen die Forscher davon aus, dass die Scooter im besten Fall zwei Jahre halten. Zahlen des amerikanischen Leihanbieters Bird aus Luisiana zeigen aber: Die Leih-Scooter hielten im letzten Jahr nicht einmal ganze 29 Tage durch – im Durchschnitt. Die aktuellen Leih-E-Scooter sind vergleichsweise robust gebaut, wie lange sie in der Alltagspraxis aber tatsächlich durchhalten werden, muss sich erst noch zeigen. Klar ist: Je früher sie kaputt gehen, desto schlechter ist ihre CO2-Bilanz.

Zweitwichtigster Punkt, um die Umweltbilanz der E-Scooter zu verbessern, ist ein effizienteres System, um sie nachts wieder zu laden. Je kürzer die Strecke, die jeder Transporter bei seiner Sammeltour pro Leih-Roller zurücklegen muss, desto geringer fallen die Gesamtemissionen aus. Im Idealfall würden die E-Scooter von Elektroautos eingesammelt werden. Und: Wenn nur diejenigen Geräte eingesammelt und geladen würden, die auch wirklich leer sind, würde das der Studie zufolge nochmal bis zu 19 Prozent der Gesamtemissionen reduzieren.