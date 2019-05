Das würde passieren, wenn wir keinen Plastikmüll mehr exportieren würden

Deutschland produziert pro Jahr rund sechs Millionen Tonnen Kunststoffmüll. Circa eine Million Tonnen haben wir im Jahr 2018 in andere Länder exportiert – vieles davon in den südostasiatischen Raum. Der meiste Müll landete in Malaysia: rund 130.000 Tonnen. Bis zum chinesischen Plastikimport-Stopp, war China der größte Abnehmer für deutschen Plastikmüll. Im Jahr 2016 wurden noch 560.000 Tonnen in die Volksrepublik geliefert.

Doch was würde eigentlich passieren, wenn Deutschland überhaupt keinen Plastikmüll mehr ausführt und diesen selbst entsorgt? „Es ist davon auszugehen, dass der Großteil des Mülls in die thermische Verwertung geht, also verbrannt wird“, sagt Henning Wilts, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Zwei Drittel des Plastikmülls würden laut Einschätzung des Experten somit als Ersatzbrennstoff in der Industrie verfeuert – allerdings nicht in den klassischen Müllverbrennungsanlagen. Diese seien jetzt schon ausgelastet und zu teuer. Vorwiegend würden Zementwerke den Müll verbrennen. Sie könnten ihn als Alternative für fossile Brennstoffe nutzen.