Wann das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird

Offiziell ist das 1,5-Grad-Ziel erst verfehlt, wenn die globale Erwärmung auch im langjährigen Mittel über 1,5 Grad liegt. Allerdings stellt sich die Frage, welches langjährige Mittel verwendet wird – die kürzere Periode 2011–2020 oder eine 20- oder sogar 30-Jahres-Periode, wie sie Klimaforschende ansonsten meist verwenden.

Das bedeutet: Es gibt wohl nicht den einen Moment, in dem sich alle einig sind, dass das 1,5-Grad-Ziel verfehlt wurde. Sondern eher mehrere Momente, in denen unterschiedliche Organisationen verkünden, dass es nun endgültig gerissen wurde.

1,5-Grad-Ziel ein politisches Ziel

Das klingt verwirrend – liegt aber einfach daran, dass das 1,5-Grad-Ziel von Anfang an ein politisches Ziel war. Es hat geholfen, um die dringliche Botschaft "Wir müssen Emissionen radikal reduzieren" auf eine messbare, greifbare Zahl herunterzubrechen. Das kann es auch jetzt noch, allerdings warnen Klimaforschende davor, sich zu sehr in theoretischen Diskussionen zu verlieren und zu lange zu grübeln, an welchem Punkt genau das Ziel verfehlt wurde.