Retten soziale Kipppunkte unser Klima?

Sechs soziale Kippmechanismen

Ilona Otto zeigt in ihrer Studie sechs mögliche Kippelemente auf, durch die soziale Umschwünge erreicht werden könnten.

1) Energieproduktion und -speicherung: Subventionen für fossile Energieträger entfernen und Anreize für dezentralisierte Energieproduktionen bieten

Dabei geht es vor allem darum, bereits existierende Technologien sinnvoll einzusetzen. Die Fachleute glauben, dass der Kipppunkt erreicht ist, wenn klimafreundliche Energiequellen sich finanziell lohnen – und das könnte bald schon der Fall sein. Problematisch sind bisher die recht hohen anfänglichen Kosten, um die Infrastruktur entsprechend anzupassen. Hier kommt es auch darauf an, was die Bevölkerung fordert und wie ihre Werte aussehen.

2) Menschliche Siedlungen: CO2-neutrale Städte bauen

Im Gebäudesektor entstehen direkt oder indirekt etwa 20 Prozent aller CO2-Emissionen. Über klimagerechte Bauweisen ließe sich viel einsparen, gleichzeitig würde durch große Projekte das Interesse der Konsument:innen an klimafreundlichen Technologien gefördert. Bei diesem Aspekt sehen die Fachleute den Kipppunkt erreicht, wenn diejenigen Baustoffe und Technologien erste Wahl werden, die nicht auf fossilen Energiequellen basieren.

3) Finanzmärkte: Investitionen von Vermögenswerten abziehen, die mit fossilen Energieträgern in Verbindung stehen

Dass in der Finanzwelt schnelle Veränderungen mit großen Auswirkungen möglich sind, haben verschiedene Finanzkrisen gezeigt. Dabei kommt es stark darauf an, was Investor:innen denken. Das könnte für fossile Energiequellen ein Problem werden: Manche glauben bereits jetzt an eine „CO2-Blase“ – also, dass Vermögen, die auf fossile Energien bauen, irgendwann plötzlich nicht mehr attraktiv sind und damit schnell an Wert verlieren. Es könnte sogar ausreichen, wenn neun Prozent der Investor:innen ihr Vermögen von fossilen Energien abziehen, wodurch andere zügig folgen. Besonders große Effekte wären zu erwarten, wenn nationale Banken und Versicherungen vor den Risiken gestrandeter Vermögenswerte von klimaschädlichen Projekten warnen. Die Fachleute sehen in Europa sogar schon die ersten Anzeichen des Kippens, genauer gesagt weniger Unterstützung für Kohle-Projekte.

4) Normen und Werte: die moralischen Konsequenzen von fossilen Energieträgern aufzeigen

Dass veränderte Normen und Werte soziale Umschwünge bringen können, zeigt sich in historischen Beispielen. Häufig genannt wird dabei der transatlantische Sklavenhandel. Hier sieht man aber auch, wie lange solche Bewegungen brauchen, um ihre volle Kraft zu entfalten: Jahrzehnte bis Jahrhunderte.

Fachleute glauben, dass die Gesellschaft ihre moralischen Werte verändern kann, wenn die Konsequenzen der fossilen Energienutzung deutlich werden. Das Kippen wäre erreicht, wenn ein Großteil der Gesellschaft und der Meinungsführenden die ethischen Implikationen von fossilen Energien anerkennen und innerhalb ihrer Netzwerke Druck erzeugen. In Bewegungen wie Fridays For Future, Extinction Rebellion und dem Green New Deal sehen sie Anzeichen dafür, dass sich die Normen und Werte schon jetzt verändern.

5) Bildungssystem: Klimabildung und Engagement stärken

Bisher steht es Lehrenden frei, den Klimawandel im Unterricht zu thematisieren. Koordinierte Ansätze gibt es dafür nicht, entsprechend lückenhaft ist die Klimabildung bei vielen Menschen. Dabei hat sich gezeigt, dass Informationen ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die globale Erwärmung sind. Eine Studie schätzt, dass in weniger als zehn Jahren durch die Massenmedien, Informationen zu nachhaltigem Verhalten und Kommunikation innerhalb der sozialen Netzwerke und Gemeinschaften etwa 20 Prozent der direkten Emissionen aus Haushalten reduziert werden könnten. Und das, ohne große Einschnitte für die einzelnen Personen. Allerdings muss Bildung mit anderen Aspekten zusammenarbeiten – reines Wissen allein hilft wenig. Es geht hierbei vor allem darum, ein Gefühl für Nachhaltigkeit zu vermitteln, sodass die Menschen von selbst den Wert einer klimafreundlichen Lebensweise erkennen, anstatt sie nur auferlegt zu bekommen.

6) Informationsfeedbacks: Informationen zu Treibhausgasemissionen offenlegen

Indem etwa Firmen ihre Treibhausgasemissionen transparent machen, könnten sie einerseits für fundierte globale, regionale und nationale Strategien sorgen, andererseits auch das Wissen der Konsumierenden stärken. Das ginge beispielsweise durch Klimafakten auf den Produkten, bei denen jeweils der CO2-Fußabdruck und andere Emissionen aufgedruckt werden. Das würde eine solidere Klimabildung ergänzen und zudem Entscheidungspersonen innerhalb der Unternehmen einen größeren Weitblick erlauben.