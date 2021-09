Planen die Parteien genug für den Klimaschutz?

Was plant die SPD?

Klimaziele

Auch die SPD gibt im Wahlprogramm die Ziele aus dem Klimaschutzgesetz an, das sie mitbeschlossen hat. Das bedeutet:

bis 2030: 65 Prozent Reduktion gegenüber 1990

bis 2040 88 Prozent

2045: Klimaneutralität

Zwar steht im SPD-Wahlprogramm: “Wir müssen die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius begrenzen.” Im Vergleich mit dem verbleibenden Budget und dem vorgeschlagenen Emissionspfad des Wuppertal Instituts wird aber deutlich: Das Klimaschutzgesetz reicht in der aktuellen Form nicht aus, um tatsächlich den deutschen Beitrag für 1,5 Grad zu leisten.

Für negative Emissionen will die SPD sich auf natürliche Kohlenstoffsenken verlassen – das heißt, Wälder und Moore schützen, die viel CO2 binden. Außerdem will sie Moore wiedervernässen und Wälder an den Klimawandel anpassen. Das ist auch das, was der Umweltrat empfiehlt.

Energie

Am Kohleausstieg will die SPD nichts ändern – wenn es nach ihnen geht, bleibt der bei 2038. Das ist allerdings, genau wie bei der CDU, zu spät. Wenn die deutschen Kohlekraftwerke wirklich noch so lange laufen, würden allein sie knapp die Hälfte des verbleibenden CO2-Budgets für 1,5 Grad aufbrauchen. Der Umweltrat empfiehlt den Kohleausstieg bis spätestens 2030.

Gleichzeitig sind Maßnahmen nötig, um schnell für ausreichend viel Energie aus erneuerbaren Quellen zu sorgen. Die SPD will spätestens bis 2040 dafür sorgen, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommt und weist auch darauf hin, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren stark steigen wird. Um diesen Bedarf zu decken, will die Partei verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energie beschließen – dann, wenn sie regieren. Noch nennt sie keine konkreten Werte, mit denen sie arbeiten würde.

Industrie

Auch die SPD will auf Wasserstoff setzen, um etwa die Produktion von Stahl klimaneutral zu machen. Dafür will sie eine “umweltfreundliche Wasserstoffwirtschaft” aufbauen. Auf Anfrage hat eine SPD-Sprecherin erklärt, was das genau bedeutet: Die Partei will sich auf grünen Wasserstoff verlassen und ihn möglichst schnell marktfähig machen. Den dauerhaften Einsatz und die staatliche Förderung von blauem Wasserstoff aus fossiler Energie lehnt die SPD ab, allerdings ist es für die Partei akzeptabel, wenn er in einer Übergangszeit eingesetzt wird. Der Umweltrat kritisiert die Technologien, die für die CO2-Speicherung bei blauem Wasserstoff eingesetzt werden würden. Zudem ist blauer Wasserstoff Recherchen von Correctiv und Guardian zufolge auch eher ein Einfall der Gas-Lobby, um weiterhin fossiles Gas verkaufen zu können.

Verkehr

Auch die SPD möchte den Bahnverkehr fördern, zum Beispiel durch mehr Strecken und Nachtzugverbindungen. Zudem fordert sie im Wahlprogramm ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen. Bis 2030 soll es nach der SPD mindestens 15 Millionen E-Autos in Deutschland geben, das will die Partei unter anderem damit fördern, dass die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Laut Kraftfahrtbundesamt gibt es momentan über 48 Millionen PKW in Deutschland, die meisten von ihnen fahren mit fossilen Brennstoffen. Für die 1,5-Grad-Grenze dürften bis 2035 keine Emissionen mehr erzeugt werden, also müssten diese Autos durch emissionsfreie Antriebe ersetzt werden. Eine Idee wären synthetische Kraftstoffe, die allerdings nicht effizient sind, und die SPD schreibt darüber auch nichts im Wahlprogramm. Eine andere Idee wäre es, den Autoverkehr insgesamt zu reduzieren – und mehr auf Fahrrad, öffentlichen Nahverkehr und Züge zu setzen. Auch darüber steht allerdings nichts im Wahlprogramm. Sollte also tatsächlich ein Großteil der 48 Millionen PKW durch E-Autos ersetzt werden, ist das Ziel der SPD nicht besonders hoch angesetzt und reicht für eine rechtzeitige Klimaneutralität nicht aus.

Die SPD hat mehr konkrete Ziele als die CDU/CSU zur Verkehrspolitik, allerdings sind diese nicht ausreichend. Es gibt auch kein Datum für einen Ausstieg aus dem fossilen Verbrennermotor. Dadurch ist nicht zu erwarten, dass der Verkehrssektor rechtzeitig für das verbleibende 1,5-Grad-Budget emissionsfrei sein wird.

Fazit

Zwar schreibt die SPD im Wahlprogramm, dass 1,5 Grad Erderwärmung möglichst nicht überschritten werden sollen. Die Emissionsreduktion gemäß Klimaschutzgesetz würde das verbleibende CO2-Budget für 1,5 Grad aber sprengen. Zwar hat die SPD mehr konkrete Zahlen und Ziele im Wahlprogramm als die CDU/CSU und auch als die FDP. Diese sind aber nicht ausreichend für eine Politik, die tatsächlich die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad anstrebt.