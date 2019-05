So leiden Stadtbäume unter dem Klimawandel

Zubetonierte Böden, wenig Platz für die Wurzeln und Schadstoffe in der Luft: Städtische Regionen bieten für Bäume sowieso schon keinen idealen Lebensraum. Zu diesen Risikofaktoren kommen in den letzten Jahren klimatische Veränderungen hinzu. Der Klimawandel führt dazu, dass einige gängige Stadtbaumarten wie der Ahorn, die Kastanie, Platanen oder Linden immer längeren Trockenperioden, stärkerer UV-Strahlung und Hitze ausgesetzt. Das schwächt die Bäume, und macht sie anfälliger für Schädlinge. Von der trocken-heißen Witterung und dem damit verbundenen Wassermangel profitieren etwa Pilze wie der Massaria-Pilz, der Platanen befällt. In den letzten Jahren ist aus Süd-Ost-Europa außerdem die Kastanienminiermotte zugewandert. Sie ist in der Wahl ihres Wirts sehr spezialisiert: Bisher hat sie fast ausschließlich der weißblühenden Rosskastanie zugesetzt. Befallen die Raupen über mehrere Jahre einen Baum, bekommen seine Blätter nicht nur braune Flecken und Löcher, auch der gesamte Baum verliert an Kraft und kämpft ums Überleben.

Forscher gehen vor dem Hintergrund dieser Entwicklung davon aus, dass ein tiefgreifender Wandel in der Baumartenwahl notwendig ist, wenn wir auch in Zukunft gesunde und vielfältige Bäume in unseren Städten sehen wollen. Wir brauchen in Deutschland also Bäume, die steigenden Temperaturen, heftigen Stürmen, längeren Trockenperioden und neuen Schädlingen und Krankheiten trotzen können.