Das würde eine Leinenpflicht für Katzen bringen

Sind Katzen tatsächlich ein Problem für den Vogelschutz?

Grundsätzlich ja. Hauskatzen gelten als Sportjäger, die gerne auf Vogeljagd gehen. Im Gegensatz zu Wildkatzen, die vorwiegend Mäusejäger sind, sind sie nicht zwingend darauf angewiesen, Beute zu machen. Sie bekommen ihr Futter ja Zuhause. Hauskatzen jagen darum Vögel überwiegend zum Spaß. „Es gibt kein natürliches Räuber-Beute-Gleichgewicht, da Katzen im Zweifelsfall am heimischen Futternapf oder im Abfall von Menschen immer genug zu fressen finden“, erklärt Lars Lachmann Experte für Vogelschutz beim NABU.

Studien zeigen: Katzenhalter ignorieren häufig die Schäden, die ihre Katzen anrichten können. Oft streiten die Besitzer ab, dass ihre Katzen Jäger sind und regelmäßig Beute mit nach Hause bringen.

„Hauskatzen sind aber nicht das größte Problem des Vogelschutzes in Deutschland“, so Lars Lachmann. In erster Linie macht die Verschlechterung der Lebensräume den Vögeln zu schaffen. „In Deutschland wird keine Vogelart wegen der Hauskatze aussterben“, ergänzt der Experte vom NABU. Anders sehe es in Ländern aus, wo keine Landraubtiere vorkommen. In Neuseeland beispielsweise ist die Katze durchaus für das Sterben von Vogelarten verantwortlich. „Trotz allem sind auch bei uns Anstrengungen notwendig, um den negativen Einfluss von Katzen auf die Tierwelt zu reduzieren“, sagt Lachmann.