Darum sollten wir drüber sprechen:

Untersuchungen zeigen, dass die Tiere leiden

Die Folgen: Atemnot, Bewusstlosigkeit, Entzündungen

Im Vergleich zum Wolf, dem gemeinsamen Vorfahren aller Hunderassen, sind brachyzephale Hunde wie Mops oder Französische Bulldogge durch einen verbreiterten runden Kopf, eine stark verkürzte Nase, einen stark verkürzten Kiefer sowie stärker hervortretende Augen charakterisiert. Diese gezielte Umformung des Hundeschädels soll beim Menschen nach dem klassischen Kindchenschema emotionale Zuwendung und fürsorgliche Instinkte auslösen.

Doch Brachyzephalie ist ein problematisches Zuchtziel. Bei vielen brachyzephalen Hunden sind die oberen Atemwege, das Gebiss, die Augen, das Gehirn und sogar das Mittelohr stark deformiert. Mit gesundheitlichen Folgen – zusammengefasst unter dem Begriff “Brachyzephales Syndrom”: Brachyzephale Rassen haben extrem verkürzte und verengte Nasengänge, ein zu langes Gaumensegel, eine überproportional große Zunge und eine schmale Luftröhre, die zum Kollaps neigt. Betroffene Rassen leiden daher häufiger an schwerer Atemnot und anderen gesundheitlichen Problemen, wie Zahnfehlstellungen oder Mittelohrentzündungen.

Eine Befragung unter Besitzern von Hunden mit extremer Brachyzephalie ergab, dass 56 Prozent dieser Hunde Atemprobleme beim Schlafen hatten, 24 Prozent der Tiere versuchten im Sitzen zu schlafen, da sie im Liegen keine Luft bekamen und 36 Prozent der Tiere schon einmal aufgrund von Atemnot umgefallen war.

Darüber hinaus stellen praktische Tierärzte vermehrt fest, dass viele brachyzephale Rassen Probleme bei der Regulation ihrer Körpertemperatur besitzen, da Hunde nicht schwitzen, sondern ihren Wärmehaushalt über die Nasenschleimhaut regulieren. Brachyzephale Hunde müssen aufgrund der kurzen Nase ihre Körperwärme fast ausschließlich über Hecheln regulieren. Bei großer Hitze und langen Hechel-Episoden kann dies zu körperlicher Erschöpfung bis hin zu Bewusstlosigkeit, Kollaps und Tod führen.

Mit einer Operation ist das Problem meist nicht erledigt

Damit die Hunde wieder richtig atmen können, ist der letzte Ausweg häufig nur eine Operation, bei der Teile des Gaumensegels entfernt werden. Doch selbst nach einer solchen Operation leiden manche Hunde weiterhin, da sie noch andere Gesundheitsprobleme haben.

Beispielsweise sind sie wegen der weit hervortretenden Kulleraugen anfälliger für Verletzungen und Geschwüre am Auge, was dauerhaft sehr schmerzhaft ist. Der stark verkürzte Oberkiefer bietet wenig Platz für die Zähne, die sich in der Folge entzünden oder sogar ausfallen können. Aufgrund der besonderen Anatomie im Mittelohr und im Gehörgang sind brachyzephale Rassen offensichtlich auch anfälliger für Entzündungen in diesem Bereich.

Eine Auswertung von tiermedizinischen Gesundheitsdaten von Möpsen in England ergab, dass über 43 Prozent der untersuchten Möpse mindestens eine Erkrankung im Kopf-Hals-Bereich hatten, darunter vor allem Erkrankungen der Augen, des Gehörgangs, der oberen Atemwege oder der Zähne.

Nicht nur Hunde sind von Qualzucht betroffen

Qualzucht gibt es bei fast allen Tierarten. So werden etwa haarlose Katzen gezüchtet, die ihre Körperwärme aufgrund ihrer Haarlosigkeit nicht richtig regulieren können. Solche Nacktkatzen besitzen auch keine Schnurrhaare – und damit fehlt ihnen ein wesentliches Sinnesorgan, das sie zur Orientierung, zum Abtasten der Beute und bei der Aufnahme sozialer Kontakte benötigen.

Widderkaninchen zeichnen sich durch lange Hängeohren aus, doch können sich die Tiere mit diesen bodenlangen Ohren nur mühsam fortbewegen und leicht verletzen. Auch bei Vögeln gibt es Qualzuchten. Schon seit über 100 Jahren sind tierschutzrelevante Probleme bei der Zucht von Haubententen bekannt – einer Entenart mit einer Federhaube auf dem Kopf, einem Büschel mit verlängerten Federn.

Ältere und neuere Untersuchungen zeigen, dass Haubenenten vermehrt Schädelmissbildungen aufweisen: Durch die Federhaube (und somit züchterisch bedingt) besitzen viele von ihnen Lücken im Schädeldach und einen Fettkörper, der in den Hirnschädel eingelagert ist und dadurch andere wichtige Hirnstrukturen zurückdrängt. Untersuchungen mit Haubenenten haben gezeigt, dass diese Missbildungen häufig zu motorischen und koordinativen Störungen führen. Bei schwerwiegenden Schädeldefekten kann es sogar zum Tod der Tiere kommen, manchmal bereits vor dem Schlupf.

Selbst bei Reptilien gibt es Qualzucht

Sogenannte “Morphen” sind Züchtungen mit Farben und Formen, die bei Tieren in der Natur nicht vorkommen. Beispielsweise gibt es Züchtungen von Schlangen- oder Echsenarten ohne Schuppen. Diese Designer-Tiere bezahlen einen hohen Preis für ihr exotisches Aussehen, denn Schuppenverluste führen zu einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit, Störungen im Wasserhaushalt und nicht zuletzt Einschränkungen bei der artgemäßen Bewegung der Tiere, sowie einer Intoleranz gegen das lebenswichtige UV-Licht.

Es werden auch nicht sichtbare schädliche Gene vererbt

Viele Rassetiere leiden nicht nur unter den Folgen ihres durch Zucht umgeformten Körpers. Innerhalb vieler Rassezuchten sind auch erblich bedingte Schäden weit verbreitet. Im “Qualzuchtgutachten” des Bundesministeriums sind einige bekannte und wissenschaftlich belegte Erbdefekte bei Rassetieren aufgelistet. Für besonders reine Zuchten und einheitliche Rassemerkmale werden eng verwandte Tiere miteinander verpaart. Diese Inzucht führt zu genetischen Schäden, die im schlimmsten Fall sogar den Tod des Tieres bedeuten.

Wenn beispielsweise das für die Haarlosigkeit verantwortliche Gen von Nackthunden nicht nur von einem, sondern von beiden Elternteilen an die Nachkommen weitervererbt wird, sind die Welpen nicht lebensfähig und sterben im Mutterleib oder kurz nach der Geburt. Auch rein weiß gezüchtete Katzen leiden unter einer gravierenden Erbkrankheit. Denn nicht nur die weiße Fellfarbe vererbt sich mit dem entsprechenden Gen, sondern auch Taubheit. Bei reinrassiger Zucht bleiben diese Erbdefekte in der Population erhalten, wenn viele Zuchttiere diese schädlichen Gene in sich tragen.

Zwar sind Erbkrankheiten nicht züchterisch erwünscht, doch unter bestimmten Umständen gelten Zuchten, in denen nachweisliche schwerwiegende Erbkrankheiten auftreten, ebenfalls als Qualzuchten gemäß § 11b des Tierschutzgesetzes. Nämlich dann, wenn ein solcher genetischer Defekt innerhalb dieser Züchtung mit hoher Wahrscheinlichkeit vererbt wird.