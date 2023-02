Was du über Kunstschnee wissen solltest

Was ist Kunstschnee?

Technischer Schnee oder Kunstschnee besteht aus Wasser – genau wie Naturschnee. Allerdings hat er durch sein Herstellungsverfahren eine andere kristalline Struktur.

Um Kunstschnee zu erzeugen, wird in den Bergregionen Wasser aus Schmelzwasserbächen oder künstlich angelegten Stauseen gepumpt und in so genannte “Propellerkanonen” eingespeist. Diese Schneekanonen versprühen das Wasser in kleinsten Tröpfchen in der Luft, so dass sie bei den kalten Temperaturen von außen nach innen zu Eiskügelchen gefrieren. Durch dieses Herstellungsverfahren ist Kunstschnee luftundurchlässiger, kompakter und weniger wärmedämmend. Außerdem enthält er Mineralien wie Kalzium oder Magnesium.

“Durch Wetterwechsel, Schneemetamorphose, mechanische Zerkleinerung und Verdichtung bei der Pistenpräparation wandelt Naturschnee seine kristalline Struktur immer mehr in “kunstschneeähnliche” Formen um”, erklärt Prof. Ralf Roth vom Institut für Outdoor Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das bedeutet: Am Ende der Skisaison kann man natürlichen und künstlichen Schnee kaum noch auseinanderhalten.