Wie nachhaltig können Kerzen sein?

Ist es gesundheitsschädlich, Kerzen anzuzünden?

Wenn man eine Kerze anzündet, beginnt ein Verbrennungsprozess. Dabei wird Sauerstoff verbraucht, was in Innenräumen die Luftqualität verschlechtert. Beim Verbrennen entstehen zudem entsprechende Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide, die zuletzt vor allem im Zusammenhang mit der Diskussion um Schadstoffe aus Diesel-Motoren im Gespräch sind. Brennen mehrere Kerzen auf einmal, kann es sein, dass die zulässigen Grenzwerte überschritten werden.

Aber: Kerzen brennen nur eine sehr begrenzte Zeit. Die Grenzwerte beziehen sich auf eine dauerhafte Exposition mit Schadstoffen wie Feinstaub und Stickstoffdioxid. Daher gehen Gesundheitsexperten davon aus, dass beispielsweise Kerzen in der Adventszeit, der Gasherd oder die Gastherme zwar zu einer höheren Belastung und durchaus auch möglichen Wirkungen für die Gesundheit führen können. Gesunden Menschen macht dies aber in der Regel nichts aus. Der Grenzwert bezieht sich als Jahresmittelwert auf eine Belastung, die ständig vorhanden ist.

Hinzu kommt, dass der Stickstoffdioxid-Wert, der im Straßenverkehr gemessen wird, zudem ein Indikator, für andere giftige Substanzen ist, die als Abgase im Verkehr entstehen, aber nicht gemessen werden.

Gesundheitsschädliche Stoffe in Kerzen

Kerzen können zudem gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. In einer Studie von 2009 stellten Wissenschaftler der South Carolina State University fest, dass bei der Verbrennung von Paraffinkerzen bedenkliche Substanzen entstehen können, etwa Alkane, Alkene, Ketone, Toluol und Benzol. Die Studien-Autoren schränken aber ein, dass das gelegentliche Abbrennen einer Paraffin-Kerze vermutlich niemanden gesundheitlich beinträchtige.

Blei wurde teilweise zur Stabilisierung des Dochts und zur Verlängerung der Brenndauer eingesetzt und kann auch im Wachs enthalten sein. Das Schwermetall kann sich bei Kindern „negativ auf die Nerven-, Gehirn- und Intelligenzentwicklung auswirken“, heißt es beim Bundesamt für Risikobewertung (BfR.). Allerdings werde seit den 1980er Jahren in Kerzen aus Deutschland und Europa kein Blei mehr verwendet, betont ECA-Sprecher Stefan Thomann.

Auch Nickel kann in Kerzen enthalten sein, über die Atemluft aufgenommen werden und Krebs erzeugen. Allerdings sagt das BfR, es lägen „keine Angaben dazu vor, ob und gegebenenfalls in welchen Konzentrationen Nickel(verbindungen) in Kerzendochten, -wachs oder –farben vorkommen.“ Nickel wird bei der Herstellung von Kerzen als Katalysator eingesetzt. Zwar werde das Nickel herausgefiltert, jedoch „könnten Rückstände in den Kerzen vorhanden sein“, meint Thomann. Bisher konnte der Verband dies bei Untersuchungen aber nicht nachweisen. In einem Test hat die Stiftung Warentest geringe Spuren von Nickel in einigen Kerzen nachweisen können. Allerdings enthielten alle Kerzen im Test weniger als 0,1 Milligramm. Der EU -Grenzwert liegt bei 0,5 Milligramm.

Duftstoffe in Kerzen

Duftkerzen, die allergene Duftstoffe enthalten, können für Menschen, die auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren, problematisch sein. Auf Duftkerzen sollten daher vor allem Allergiker eher verzichten. „Stoffe, die zu allergischen Reaktionen führen können, müssen angegeben werden“, betont Thomann.