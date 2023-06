Kann dir Astrologie deine Zukunft vorhersagen?

Kann Astrologie mir den richtigen Zeitpunkt für etwas voraussagen?

Einige Astrolog:innen, beispielsweise der österreichische Astrologen-Verband, sagen, dass jegliche Zukunftsprognosen in der Astrologie unseriös wären. Es wäre aber schon möglich, Aussagen darüber zu treffen, wann ein geeigneter Zeitpunkt für bestimmte Ereignisse wäre, beispielsweise große Entscheidungen zu treffen.

Diese Informationen sollen beispielsweise bestimmte Phänomene der Planeten oder des Mondes liefern. So gilt der Neumond in der Astrologie als ein guter Moment, um mit etwas zu beginnen – beispielsweise, um zu heiraten.

Ein anderer wichtiger Hinweisgeber ist der Planet Merkur, da der römische Gott Merkur für Kommunikation und Nachrichten zuständig ist. Es gibt Phasen, in denen der Merkur rückläufig ist (auf Englisch: mercury retrograde). Laut der Astrologie sollte man in diesen Zeiten beachten, dass Kommunikation häufig schiefläuft. Beispielsweise ist es astrologisch gesehen keine gute Idee, in diesen Zeiten einen Vertrag zu unterschreiben.

Der rückläufige Merkur und die Finanzmärkte

Die Astrologie erklärt im Allgemeinen nicht, wieso Planeten, der Mond und Sterne Hinweise zu geeigneten Zeitpunkten für Entscheidungen liefern. Zudem ist entscheidend, was am Himmel zu sehen ist und nicht, was tatsächlich passiert. Besonders anschaulich ist das beim rückläufigen Merkur: Der Planet läuft nämlich nicht wirklich rückwärts über den Himmel, es sieht zeitweise nur von der Erde so aus, als würde er das tun. Trotzdem hat diese vermeintliche Rückläufigkeit eine Wirkung in der Astrologie.

Diese Wirkung ist tatsächlich auch in wissenschaftlichen Studien zu sehen – insofern, dass Menschen andere Entscheidungen treffen, wenn sie an den rückläufigen Merkur und Astrologie glauben. Mehrere Studien haben einen Effekt beobachtet: Händler:innen, die an Astrologie glauben, bleiben in der Zeit des rückläufigen Merkurs vom Finanzmarkt fern.

Das hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Märkte. Der Glaube an Astrologie hat also schon reale Folgen, jedenfalls in Ländern, in denen die westliche Astrologie verbreitet ist, in der der rückläufige Merkur eine Rolle spielt.

Eine Studie hat nach Effekten des rückläufigen Merkurs auf den vietnamesischen Finanzmarkt gesucht – und keine gefunden, da dieses Phänomen in vietnamesischer Astrologie nicht wichtig ist. Astrologie hat also einen psychologischen Effekt. Es gibt aber keine Belege, dass Planeten und Sterne tatsächlich geeignete Zeitpunkte vorhersagen könnte.