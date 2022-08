Was bringt Ayurveda wirklich?

Ist Ayurveda gefährlich?

Egal ob eine Wirkung nachgewiesen ist oder nicht: Meditation, Yoga, gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel sind doch sicher nicht verkehrt und können erst mal nicht schaden, oder? So einfach ist die Sache nicht.

Denn vor allem bei ayurvedischen Nahrungsergänzungsmitteln stößt man schnell auf zahlreiche Berichte und Warnungen vor gefährlichen und unseriösen Produkten.

Nahrungsergänzungsmittel ohne Sicherheitsprüfung

Ayurvedische Produkte, also etwa Nahrungsergänzungsmittel, Detox-Produkte, Tees, Gewürze, Getränke, Kräuter, Aromaöle, werden meistens aus Arzneipflanzen, Tierprodukten und Mineralien hergestellt. Solche Produkte kommen in Deutschland entweder als Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt.

Eine Sicherheitsprüfung brauchen sie allerdings nur im ersten Fall, nicht aber als Nahrungsergänzungsmittel. Hierzulande ist übrigens kein ayurvedisches Präparat als Arzneimittel zugelassen.

Vergiftung durch Schwermetalle

Und genau das ist ein Problem. Denn in importierten ayurvedischen Produkten stecken immer wieder – zum Teil auch absichtlich wegen der traditionellen Herstellungspraxis – Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Arsen sowie Zinn und Eisen.

Nebenwirkungen und Infektionsrisiken

Daher warnt Federspiel davor: „Die Mittel werden überwiegend zur *Entgiftung‘ eingesetzt. Da sie keiner Qualitätskontrolle unterliegen und giftige Substanzen enthalten können, besteht das Risiko von Nebenwirkungen und bei tierischen Produkten auch Infektionsrisiken. Es sind schwere Vergiftungen und Todesfälle bekannt geworden. Ein weiteres Risiko sind Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.“

Laut Verbraucherzentrale belegen das sogar Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln. Forschende entdeckten in einer der Untersuchungen in 60 Prozent der Proben giftige Schwermetalle. Die Richtwerte für Arsen wurden demnach um das 49.000-Fache, bei Quecksilber um das 7800-Fache überschritten.

Die amerikanische Gesundheitsbehörde schilderte 2012 den Fall von sechs schwangeren Frauen, die in Indien Bleivergiftungen erlitten, nachdem sie ayurvedische Produkte eingenommen hatten. Beim Fötus kann das zu schweren Schäden am Nervensystem führen. Eine weitere Untersuchung aus den USA fand 2018 in 65 Prozent der 252 untersuchten ayurvedischen Produkte Blei, in 38 Prozent Quecksilber und in 32 Prozent Arsen.

Die Produkte überschritten die Grenzwerte in fast der Hälfte der quecksilberhaltigen Proben, in 36 Prozent der bleihaltigen Proben und 39 Prozent der arsenhaltigen Proben um das Vieltausendfache. Zuletzt sorgte im Mai 2022 der Fall eines 24-Jährigen aus Köln für Aufsehen.

Er kam mit krampfartigen Bauchschmerzen, Anämie und blass-grauer Hautfarbe in eine Kölner Notaufnahme. Die behandelnden Ärzt:innen konnten erst eine Diagnose stellen, als rauskam, dass der Patient einen Monat lang ein ayurvedisches Heilmittel eingenommen hatte. Das wurde ihm als gesundheitsfördernd empfohlen. In dem aus Indien stammenden Produkt ließen sich toxische Bleiwerte nachweisen, was bei dem Kölner zu einer Bleivergiftung führte.

Keine Produkte aus dem Internet kaufen

Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt, dass die Hersteller:innen solcher Produkte zwar mit diversen Qualitätssiegeln werben und die indische Regierung für alle exportierten Produkte einen Qualitätsnachweis aus einem indischen Labor fordert, die meist aber nicht den europäischen Standards entsprechen.

Daher empfiehlt Dr. Christian Keßler vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité Berlin: „Von unhinterfragten Bestellungen aus dem Internet oder Direktimporten aus Südasien ist abzuraten, da Belastungen mit Schadstoffen nicht auszuschließen sind.“ Wenn man denn ayurvedische Mittel nehmen möchte, solle man eine klare ärztliche Empfehlung und Begleitung haben, einen Bezug nur über in Deutschland oder der EU in Verkehr gebrachte Präparate und die Mittel idealerweise in Apotheken kaufen, so Keßler.

Eine ausführliche Checkliste, worauf du beim Kauf ayurvedischen Mitteln achten solltest, findest du auch auf der Seite der Verbraucherzentrale.