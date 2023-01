Das würde passieren, wenn der Jupiter so nah wie der Mond wäre

2. Überall auf der Welt gäbe es Polarlichter

Jupiter ist nicht nur sehr groß, sondern birgt auch enorme Kräfte. „Wäre sein Magnetfeld in der Nähe der Erde, würde es unsere Polarlichter enorm verstärken.“, mutmaßt Sohl. Um diese Aussage nachzuvollziehen, muss man verstehen, wie Polarlichter entstehen: Die grünen, blauen und lilafarbenen Schwaden am Himmel haben ihren Ursprung in der Sonne. Von ihr aus rauschen permanent Sonnenwinde ins All – Ströme aus elektrisch geladenem Gas. Treffen diese auf die Erde, werden sie vom irdischen Magnetfeld abgeleitet. Sind die Sonnenwinde allerdings besonders stark, können sie bis in die Atmosphäre vordringen und wir sehen am Himmel Polarlichter . Das passiert vor allem am Nord- und Südpol, wo das Magnetfeld senkrecht auf die Erde trifft.

Wäre der Jupiter in der Nähe, würden die Sonnenwinde nicht nur auf unser Magnetfeld, sondern auch auf das Magnetfeld des Jupiters treffen. Beim Aufprall gäbe es eine Ionisierung, eine starke elektrische Reaktion. „Die Reaktion wäre so stark, dass man die Lichter auf der ganzen Welt sehen könnte“, erläutert Planetenforscher Sohl.