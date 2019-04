Schwarze Löcher – Das wissen wir

Darum geht’s:

Dass es Schwarze Löcher geben muss, ist bisher nur Theorie. Das könnte sich nun ändern

Mehr als 200 Jahre nachdem der britische Gelehrte John Michell über die Schwerkraft von Sternen nachdachte und damit Schwarze Löcher voraussagte, wollen Forscher nun zum ersten Mal eines fotografiert haben.

Und zwar in der Galaxis M87, mehr als 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Astronomen richteten dazu über die ganze Welt verteilte Radioteleskope auf das Zentrum dieser Galaxie, in der sie ein Schwarzes Loch vermuteten.

Dann kombinierten sie nachträglich die aufgezeichneten Signale von den verschiedenen Observatorien. So erreichten sie eine Auflösung, die der eines Radioteleskops entspricht, dessen Schüssel so groß ist wie die Erde.

Sie könnten damit einen Stecknadelkopf in New York erkennen – von Deutschland aus gesehen! Auf dem nach monatelanger Arbeit erhaltenen Bild sieht man einen Strahlenkranz aus heißer Materie, die das Schwarze Loch umkreist. In der Mitte ein schwarzer Umriss, der alles verschluckt – auch Licht.

Das Foto soll der erste sichtbare Beweis dafür sein, dass es Schwarze Löcher wirklich gibt. Bisher haben Astronomen nur indirekte Hinweise gefunden: Sie haben Sterne und Gaswolken verfolgt, die von einem nicht sichtbaren Objekt im Zentrum unserer Milchstraße angezogen werden.

Die Sterne und Gaswolken umkreisen dieses Schwarze Loch mit hoher Geschwindigkeit, mit bis zu ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Die Forscher vermuteten daher, dass es sich bei dem Objekt, von dem der Sog ausgeht, um ein Schwarzes Loch handeln müsse.

Hinweise auf Schwarze Löcher sehen Astronomen auch in Gravitationswellen, die 2015 zum ersten Mal gemessen worden sind. Die Wellen sollen während des Zusammenpralls zweier Schwarzer Löcher entstanden sein.

Gravitationswellen bringen Raum und Zeit zum Wabern. Auch auf der Erde wurden Entfernungen gestreckt und gestaucht. Die Bewegung war aber so gering, dass Forscher diese nur mit hochempfindlichen Lasern messen konnten.