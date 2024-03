Das passiert, wenn du mit dem Rauchen aufhörst

Das hat diesen Hintergrund: Sauerstoff wird über den Proteinkomplex Hämoglobin transportiert, der sich auf den roten Blutkörperchen befindet. Kohlenmonoxid passt ebenfalls auf das Hämoglobin und verdrängt teilweise den Sauerstoff. Die Folge: Weniger Sauerstoff kommt bei den Zellen an, man kommt schneller außer Atem. Nach zwölf Stunden ist das Kohlenmonoxid-Level im Blut aber bereits wieder auf dem von Nichtraucher:innen.

Das hat nach vierundzwanzig Stunden spürbare körperliche Auswirkungen. Das Sauerstofflevel im Körper ist wieder höher, bei körperlicher Anstrengung oder Sport dauert es länger, bis man außer Atem ist. Außerdem sinkt nach schon einem Tag das Herzinfarktrisiko leicht. Grund dafür ist, dass Nikotin bei jeder Zigarette Herzfrequenz und Blutdruck erhöht. Das passiert nun nicht mehr, und das ist gut fürs Herz.

Körperliche Entzugserscheinungen dauern etwa eine Woche an

Spätestens nach dem ersten Tag beginnen aber auch die Entzugserscheinungen, die nach etwa drei Tagen einen Höhepunkt erreichen. Der Wunsch nach einer Zigarette wird immer stärker, je länger die letzte zurückliegt. Dieses starke Bedürfnis wird auch "Craving" genannt und hängt mit der Dopamin-Ausschüttung zusammen, die beim Rauchen passiert.

Wer regelmäßig raucht, entwickelt nach und nach eine Dopamin-Toleranz, weil das Hormon so oft ausgeschüttet wird. Das hat zur Folge, dass der Körper die Anzahl der Dopamin-Rezeptoren reduziert. Er sagt: Es kommt bereits so regelmäßig Dopamin an, dass nicht mehr so viele Rezeptoren nötig sind. Raucht man plötzlich nicht mehr, dürsten diese wenigen Dopamin-Rezeptoren stark nach Dopamin. Das ruft das Craving-Gefühl hervor, das den Aufhörprozess so schwierig macht.

Andere mögliche Entzugserscheinungen sind:

Frust und Wut

Unruhe und Nervosität

Niedergeschlagenheit

Konzentrationsschwierigkeiten

erhöhter Appetit

Schlaflosigkeit

Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel

Die gute Nachricht ist: Nach ungefähr einer Woche sind die schlimmsten Entzugserscheinungen überstanden. Bis die Dopamin-Rezeptoren wieder auf einem vergleichbaren Level mit Nichtraucher:innen sind, dauert es aber länger, etwa drei Monate.

In der Zeit nach den akuten körperlichen Entzugserscheinungen ist die größte Gefahr, rückfällig zu werden, die Gewohnheit. "Man kann sagen, dass die körperliche Abhängigkeit bei Nikotin im Gegensatz zur psychischen eher gering ist", sagt Martin Reuter, Professor für differentielle und biologische Psychologie an der Universität Bonn. "Nikotin ist gerade so teuflisch, weil die psychische Abhängigkeit so hoch ist."