Ist der NC unfair?

Was sind Alternativen zum NC?

Auswahl während des Studiums

Die gerechteste Alternative wären laut dem Bundesverfassungsgericht: genug Studienplätze. Doch bisher konnte das Problem auf diesem Weg nicht gelöst werden. Im Ausland gibt es alternative Auswahlverfahren.

In Österreich spielt die Note der Matura bei der Bewerbung um einen Studienplatz zum Beispiel gar keine Rolle. Einige Fächer sind daher auch bei Studierenden aus Deutschland sehr gefragt. Wer in Österreich Psychologie studieren will, muss laut CHE einen Auswahltest an seiner Wunsch-Uni bestehen. In anderen Fächern müssen sich die Studierenden in der Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) durch gute Leistungen bewähren. Nur wer im ersten Semester alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen der STEOP besucht und besteht, darf weiter studieren.

Ähnlich ist es in den Niederlanden geregelt, wo an das erste Jahr an der Uni die "Propedeuse" eine Hürde darstellt. So ein "Probestudium" im Ausland gibt Abiturienten mit schlechten Noten aus Deutschland eine zweite Chance. Gleichzeitig bedeutet dieses Verfahren aber auch, dass viele ihr Studium nach kurzer Zeit ohne Abschluss abbrechen müssen. Das ist gewissermaßen eine Verschwendung von Ausbildungsressourcen und Lebenszeit.

Eignungstests — an manchen Stellen gibt es sie schon

In den USA verlangen Hochschulen neben dem Schulabschluss zusätzlich standardisierte Tests bei der Bewerbung. Auch in Deutschland gibt es die Möglichkeit, Studienplätze nach solchen Eignungstests zu vergeben. Der in Deutschland bekannteste Eignungstest ist der Test für medizinische Studiengänge (TMS). Eignungstests gibt es häufig auch in künstlerischen Studiengängen (Kunst, Musik, Schauspiel, Tanz etc. ), aber auch in den Fächern Architektur und Sport.

Wer sie schafft, zeigt, dass er oder sie für ein bestimmtes Fach grundsätzlich geeignet ist. Der Nachteil dieser Eignungstests ist, dass sie Verfahren sehr aufwändig sind und teilweise auch von den Bewerbern selbst bezahlt werden müssen. Eignungstests sind eine Momentaufnahme, aber fachspezifischer als das Abitur. Wer sich darauf vorbereitet und sie meistert, bricht seltener sein Studium ab. Das zeigt das Beispiel des Medizinstudiums. Allerdings sind diese Tests nicht nur aufwändig sondern auch teuer.

Sich selbst einschätzen

Der NC zeigt nicht, wie schwer ein Studiengang ist. Er zeigt nur, wie beliebt das Fach ist und welche Noten die anderen hatten, die sich um einen Platz bewerben. Wer wissen will, ob ein Studienfach überhaupt das Richtige ist, kann sogenannte Online-Self-Assesments (OSA) machen. In einzelnen Studiengängen und in Baden-Württemberg sind sie sogar Zugangsvoraussetzung. Wer in Baden-Württemberg studieren will, muss zunächst den der Orientierungstest (OT) der Hochschulen des Landes durchlaufen.

Der Vorteil der Selbsttests ist, dass sie meistens online abgeschlossen werden können. Egal ob vorgeschrieben oder nicht, die Selbsttests können Orientierung geben. Denn häufig geben Studierende an, dass sie vor dem Studium nicht genau wussten, was auf sie zukommt. Die Tests sollen laut CHE zeigen, dass sich Studienbewerberinnen und Bewerber mit den Anforderungen des Studiums auseinandergesetzt haben. Wer ehrlich antwortet und sich mit dem Ergebnis beschäftigt, gibt sich selbst also eine Chance auf ein erfolgreiches Studium.