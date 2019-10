Darum kann es sich lohnen, Dinge aufzuschieben

Darum sollten wir drüber sprechen:

Aufschieben kann sinnvoll sein

“Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf Morgen“. Diesen Spruch kennt fast jeder. Doch wer immer alles sofort erledigt, kann dadurch sogar Nachteile haben.

Zum Beispiel dann, wenn man eine Rechnung bezahlt, obwohl eigentlich noch Zeit ist. Und dafür Zinsen fällig werden, weil man das eigene Konto überzieht. Oder wenn wir möglichst alle Einkaufstüten auf einmal ins Haus tragen. Und trotzdem zwei Mal laufen müssen, weil eine Tüte übrig bleibt, so wie es die Psychologin Lisa F. Fournier in einem Versuch beobachtet hat. Die Testpersonen gingen davon aus, dass sie auf diese Weise schneller zum Ziel kämen. Das war allerdings ein Trugschluss. Es dauerte länger und war noch dazu anstrengender, als die Tüten gleichmäßig aufzuteilen.

Prä- statt Prokrastination

Der Psychologieprofessor David Rosenbaum von der University of California hat sich intensiv mit dem Phänomen beschäftigt und fürs schnelle Erledigen den Begriff Präkrastination ins Spiel gebracht. Unter anderem könnte dahinter der Wunsch stecken, das eigene Gedächtnis zu entlasten. Und natürlich fühlt es sich grundsätzlich auch gut an, alles weggearbeitet zu haben. Das ist aber nur eine Seite der Medaille.

Aufschieben macht kreativ

Wer Dinge nicht sofort erledigt, sondern auch mal aufschiebt, hat die Chance, tiefer in die Materie hineinzugehen. Gerade wenn wir inhaltlich arbeiten, kann sich das auszahlen. Denn eine Studienarbeit und eine strategisch wichtige E-Mail an den Chef sollten gut durchdacht sein.

Nun könnte man natürlich sagen, dass man in dem Moment, in dem die gedankliche Auseinandersetzung mit einem Thema beginnt, ja schon nicht mehr aufschiebt. Da ist auch was dran, sagt Margarita Engberding von der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster.

Aber wer einige Tage über ein Thema nachdenkt, beschäftigt sich in dieser Zeit natürlich auch mit anderen Dingen. Und wenn ich in dieser Zeit abschweife und den nächsten Urlaub plane, prokrastiniere ich eigentlich schon wieder. Die Grenzen sind also fließend. Trotzdem, sagt die Psychologin, kann es helfen, erstmal ganz ruhig die Gedanken schweifen zu lassen, also nicht zielgerichtet zu denken. Denn dann kommen häufig gute Einfälle dabei heraus.

Geschäftsideen sind nach Prokrastination besser

Dazu passt auch ein Experiment, das der amerikanische Psychologe Adam Grant in der New York Times beschrieben hat. In dem Test sollten Probanden Geschäftsideen entwickeln. Eine unabhängige Jury beurteilte dann, wie viel Kreativität in den Ideen steckte. Das Ergebnis war, dass die Einfälle origineller waren, wenn die Testpersonen vorher eine Runde Solitaire oder Minesweeper gespielt hatten. Dabei ging es nicht darum, was die Probanden spielten, sondern dass zwischen dem Stellen und der Erfüllung der Aufgabe eine zeitliche Pause lag.

Das Fazit des Psychologen: Wenn wir direkt loslegen, verfolgen wir die erst beste Idee. Aufschieben könnte dagegen das nichtlineare Denken fördern, also das Denken in alle Richtungen. Allerdings gibt es kaum andere Forschungsergebnisse, die diese These bestätigen. Deswegen ist auch noch unklar, welche gehirnphysiologischen Prozesse dahinter stecken könnten.