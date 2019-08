Hinsehen bei Unfällen – darum gaffen wir

Darum geht’s:

Hinschauen ist ein natürlicher Impuls

Eine Fußgängerzone in Köln: Eine kleine Gruppe von Menschen steht im Kreis und schaut auf den Boden. Nach und nach stellen sich neugierig immer mehr Passanten dazu, bis nach kurzer Zeit etwa 120 Personen auf den Boden starren – wo sich absolut nichts befindet. Warum tun sie das?

Hintergrund ist ein Experiment der Quarks Online-Redaktion. Wir wollten herausfinden, wie sehr Menschen ihr Verhalten dem von anderen Menschen anpassen: Glotzen sie – nur weil andere es tun? Die erste, kleine Gruppe bestand darum aus Lockvögeln. Der Versuch zeigt: Wo es scheinbar etwas zu sehen gibt, da haben viele Menschen den Drang, selber zu schauen, was so spannend ist. Das Hinschauen scheint also instinktives menschliches Verhalten zu sein. Woran liegt das?

Wir sind neugierig

“Alle Säugetiere und auch wir haben eine grundlegende Neugier und das ist Voraussetzung und Antrieb des Lernens”, sagt die Diplom-Psychologin und Kriminologin Dr. Ursula Gasch. Als langjährige psychologische Beraterin der Polizei Baden-Württemberg hat sie unter anderem Angehörige und Opfer von Gewaltverbrechen betreut und dabei oft erlebt, wie unbeteiligte Menschen aus Sensationslust persönliche Grenzen verletzen. Doch hätten wir grundsätzlich keine Lust darauf, Neues zu lernen und auszuprobieren, gäbe es wohl weder das Rad noch Röntgengeräte oder Smartphones.

Das Belohnungssystem unseres Gehirns reagiert auf jede neue Information mit einem Dopaminstoß, ähnlich wie bei leckerem Essen oder einem Lob. Dabei gilt: Je schneller wir die Antwort auf brennende Fragen bekommen, umso besser. Zusätzlich lernen wir durch Beobachtung: Sehen wir, dass jemand von einer wackeligen Leiter fällt, wollen wir diese Erfahrung nicht machen und vermeiden wackelige Leitern in Zukunft lieber.

“Stellvertretendes Lernen” nennt sich das. Es bedeutet, “nicht selber in eine Situation geraten zu müssen, um das zu erleben, was der andere Mensch gerade durchmacht”, erklärt Gasch. Um zu wissen und uns zu merken, dass wackelige Leitern gefährlich sein können, müssen wir also nicht selbst hinunter fallen.

Der Notfallmodus heißt Hinschauen

Wenn etwas Außergewöhnliches geschieht, wollen wir instinktiv die Situation verstehen und herausfinden, ob uns Gefahr droht. “Hinwenden in solchen Fällen ist etwas, das man kaum kontrollieren kann. Das ist erklärbar und natürlich”, sagt der Psychologe und Krisenberater Michael Thiel.

Nehmen wir an, direkt vor uns passiert ein Verkehrsunfall. Der Reiz, beispielsweise Lärm oder das Bild der kaputten Autos, wird direkt an die Amygdala geleitet, einen ursprünglichen Teil des Gehirns. Ohne Umweg über den Neocortex, also das Bewusstsein, landet das Signal dann in der Hormonproduktionsstätte Hypophyse. In der Folge machen wir uns bereit für Angriff, Flucht oder Verteidigung: Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol schießen in die Höhe, unser Körper ist reflexartig im Notfallmodus.

Wir versuchen, uns zu schützen

Wir reagieren also unbewusst und instinktiv. Im Fall des Verkehrsunfalls bedeutet das beispielsweise: Sitzen wir selbst im Auto dahinter, bremsen wir und versuchen, uns zu schützen. Kommen wir schließlich zum Stehen, kontrollieren wir zunächst, ob uns etwas passiert ist. Dann halten wir Ausschau nach weiteren Gefahren.

Als soziale Wesen sorgen wir uns um Mitmenschen

Zusätzlich sind wir aber auch sozial. Es liegt uns in den Genen, uns um andere zu sorgen, sagt der klinische Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke. Seit 1999 betreut er Opfer von Unfällen, Anschlägen und Katastrophen bei Einsätzen vor Ort. “Wir Menschen haben lange in Gruppen und Verbänden gelebt und wir können nicht ohne die Herde überleben”, erklärt er. Darum fragen wir uns bei einem Unfall außerdem: Ist jemand weiteres betroffen und braucht unsere Hilfe? Vor diesem Hintergrund ist der Impuls, sich umzusehen und die Lage zu erkunden wichtig und gut. Denn wer nicht hinschaut, kann auch nicht helfen.

Haben wir geprüft, ob wir oder ein anderer Mensch Hilfe brauchen und keine Gefahr mehr besteht, sinken die Stresshormone langsam ab. Der Körper kommt zurück in seinen Normalzustand. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, den Ort des Geschehens zu verlassen. Manche tun das aber nicht.

Ab welchem Punkt werden wir zum Gaffer? “In dem Moment, wo ich nicht frage, ob ich helfen kann, sondern anfange zu denken: Hier bleibe ich noch ein bisschen länger, das könnte interessant werden”, stellt Michael Thiel klar. Das widerspräche allen natürlichen Reaktionen wie Flucht oder Angriff.