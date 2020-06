Warum wir uns oft selbst überschätzen

Vorsicht vor der eigenen Ignoranz

Nicht zu merken, dass man eigentlich keine Ahnung hat, kann gefährlich sein. Das gilt vor allem in Zeiten, in denen Informationen unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt im Internet verbreitet werden können. In einer neueren Studie zeigte Dunning, wie schnell sich Menschen, die zu einem Thema nur Halbwissen hatten, in eben diesem Bereich täuschen lassen: Er führte mit Versuchspersonen zunächst extra leichte Wissenstests durch, etwa über Orte in den USA (z.B.: „Wie viele Hauptstädte von Bundesstaaten können Sie nennen?“ Antwortmöglichkeiten waren: „1-2“, „3-4“, „5 oder mehr“) und teilte ihnen anschließend die Ergebnisse mit. Im Versuchsverlauf zeigte sich dann: Je mehr die Probanden glaubten, sie kennen sich mit einem bestimmten Thema gut aus, desto häufiger fielen sie auf Fehlinformationen herein und konnten zum Beispiel ausgedachte Orte in den USA nicht als fiktiv erkennen.

Sich zu unterschätzen hilft auch nicht

Natürlich gibt es auch Situationen, in denen Leute sich eher unter- als überschätzen. Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl etwa bewerten die eigene Leistung tendenziell schlechter. Unabhängig davon haben Studien gezeigt, dass das Niveau der anstehenden Aufgabe Einfluss haben kann: Weiß ich, dass es schwierig wird und ich in dem Bereich normalerweise nicht so gut bin, erwarte ich keine überragende Leistung. Vor allem, wenn es Konkurrenz gibt, deren Fähigkeiten ich nicht kenne – und die besser sein könnte als ich.

Wie die Überschätzung birgt auch die Unterschätzung der eigenen Person Risiken. Ein bekannter Effekt ist die Bedrohung durch Stereotype, wie etwa das Vorurteil, dass Frauen schlechter in Mathe sind. Untersuchungen zeigen: Wenn man Probandinnen im Vorfeld eines Mathetests sagt, dass Frauen hier eher Probleme haben als Männer, schneiden sie auch schlechter ab. Fällt diese Information weg – bei den gleichen Aufgaben – sind die Ergebnisse besser. Das Unterschätzen der eigenen Fähigkeiten kann also tatsächlich eine schlechtere Leistung zur Folge haben.