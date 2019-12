So wenig aussagekräftig sind Schulnoten

Wie vergleichbar sind Schulnoten?

Die Note ist nur ein Durchschnittswert

Das Problem: Noten entstehen immer im Vergleich zum Rest der Gruppe – in der Regel ist das die Klasse oder der Kurs. Ein Schüler oder eine Schülerin kann also in der einen Klasse auf 2 in einem Fach stehen – weil er oder sie vor allemgute Leistungen zeigt. In einer anderen Klasse, mit mehr leistungsstärkeren oder leistungsschwächeren Kindern, könnte die Note ganz anders ausfallen. Übersagen Noten also wenig aus.

Hinzu kommt: Eine Note ist immer eine Gesamtnote, sie bildet einen Mittelwert unterschiedlicher Kompetenzen. Vielleicht kann ein Kind in Deutsch sehr gut formulieren, schreibt fantasievolle Texte – macht aber viele Rechtschreibfehler. Die Note auf dem Zeugnis: 2. Die Bandbreite und Varianz wird in der Note nicht wiedergegeben.

Das zeigt sich auch, wenn man die Ergebnisse internationaler Vergleichstests wie PISA anschaut. Die PISA-Studie untersucht, welche Kompetenzen Schüler weltweit in bestimmten Bereichen haben – in logischem Denken, im Erkennen von Zusammenhängen, dem Formulieren von Texten oder dem Textverständnis. Hier zeigt sich: Wer in den entsprechenden Schulfächern gute Noten hat, schneidet im Vergleichstest nicht unbedingt gut ab – hier gibt es nur einen schwachen Zusammenhang.