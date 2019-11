Sozialstatus: So stark ändert er deine Lebenserwartung

Aber:

Die Statistik ist nicht immer aussagekräftig

Statistisch gesehen scheinen der Sozialstatus und die Gesundheit also zusammenzuhängen. Aber: Welche Faktoren entscheiden, welcher sozialen Schicht ein Mensch angehört?

Forscher arbeiten hier mit dem sozioökonomischen Status. Um eine Person in das Konstrukt einzuordnen, werden – vereinfacht ausgedrückt – Informationen zu Einkommen, Bildung und Beruf zu einem Wert zusammengefasst. Anhand des Gesamtwertes wird die Bevölkerung dann in drei Statusgruppen eingeteilt, wobei sich je 20 Prozent der Menschen einem niedrigen und hohen sozioökonomischen Status zuordnen lassen. Die restlichen 60 Prozent liegen im mittleren Bereich.

Je nach Studie können allerdings verschiedene Faktoren in die Berechnung des sozioökonomischen Status mit einfließen. Studien zur sozialen Ungleichheit – zum Beispiel bezogen auf die Lebenserwartung – sind dann mitunter schwer miteinander vergleichbar.

Insbesondere aussagekräftige Studien zur Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Sozialstatus sind bis heute überschaubar, schreiben Forscher des Robert-Koch-Instituts. Das liege unter anderem an der eingeschränkten Datenlage. So werden in Deutschland auf amtlichen Todesbescheinigungen keine Informationen zur sozioökonomischen Lage vermerkt. Auch ein bundesweites Sterberegister, das Informationen mit anderen gesundheits- beziehungsweise sozialwissenschaftlichen Datenquellen zusammenführt, existiert bislang nicht.

Zuletzt erwecken Statistiken immer ein sehr absolutes Bild. Dadurch bleiben die Ausreißer solcher Untersuchungen meist unentdeckt. Heißt in diesem Fall: Sozioökonomisch schwächere Menschen müssen natürlich nicht per se eine schlechtere Lebenserwartung haben – und nicht jeder gebildete, gut verdienende Mensch lebt lange.