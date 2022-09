Darum können manche Menschen mit ihren Gefühlen nichts anfangen

Was bedeutet Alexithymie für den Alltag der Betroffenen?

Gefühlsblinde sind in ihrem Alltag dauerhaftem emotionalem Stress ausgesetzt. Denn auch wenn sie ihre Gefühle nicht ausreichend deuten können, wissen sie trotzdem, dass um sie herum etwas geschieht.

„Man kann sich das als grundsätzliches Lebensgefühl vorstellen, das besagt: Da draußen geht etwas Wichtiges vor sich, aber ich kriege nicht alles mit. Vielleicht sogar nur den allergeringsten Teil“, erläutert Matthias Franz, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie von der Uni Düsseldorf.

Befremdliches Verhalten

Hinzu kommt noch, dass Alexithyme entsprechend weniger Emotionen durch ihre Mimik ausdrücken. Ihr Verhalten wirkt auf andere befremdlich oder unsicher. Das löst Irritationen aus.

Gefühlsblinde ecken also in ihrem Umfeld häufig an. „Dieses Fremdheitsgefühl, was dann zwischenmenschlich entstehen kann, registrieren auch alexithyme Personen“, sagt Franz. Für sie ist das ein diffuser Stressor. Seine Ursache können sie aber nicht orten.

Kopieren von Emotionen …

Die Betroffenen versuchen dann, dieses Anecken bei anderen zu vermeiden, um nicht unangenehm aufzufallen. Daher entwickeln viele eine Pseudoemotionalität: Sie kopieren die emotionalen Reaktionen von anderen äußerlich – und lernen praktisch auswendig, wann es angebracht ist, zu lächeln, zu lachen oder zu weinen.

Das ist für Gefühlsblinde und ihr Umfeld unheimlich anstrengend. „Es ist so, als wenn man in einem fremden Land die Sprache nicht versteht, aber versucht, sie lautmalerisch nachzuahmen. Ohne zu wissen, was genau man eigentlich sagt.“

… um dabei zu sein

Franz betont, dass Alexithyme keine Pseudoemotionalität an den Tag legen, um zu betrügen – sondern um „mit dabei“ zu sein: „Das ist eine sehr tragische Situation. Gewissermaßen ein Fahren in den Nebel“, erläutert er.

„Mit der Gefahr, jederzeit irgendwo aufprallen zu können und missverstanden zu werden. Das ist das angespannte Lebensgefühl vieler Alexithymer.“