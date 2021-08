Darum sind wir eifersüchtig

Sind Männer oder Frauen eifersüchtiger?

Eifersucht zeigt sich im Frauengehirn anders

Der Evolutionstheorie zufolge sollten Männer empfindlicher auf sexuelle Untreue reagieren und Frauen auf emotionale. Schließlich wäre ein rein sexueller Seitensprung für weibliche Frühmenschen weniger bedrohlich gewesen als eine andere Frau, die den Vater der Kinder langfristig an sich bindet. Eine 2012 erschienene statistische Analyse von 40 Arbeiten zum Thema bestätigte diese Vermutung. Die Forschenden um Brad Sagarin von der Northern Illinois University in DeKalb zeigten in dieser Metastudie, dass je nach Geschlecht andere Anlässe zu Vertrauenskrisen führen.

Welche Schaltkreise bei Eifersucht im Gehirn anspringen, hängt offenbar auch vom Geschlecht ab, wie japanische Forschende 2006 herausfanden. Männer zeigen vermehrte Aktivität in der Amygdala und im Hypothalamus – Regionen, die mit aggressivem und sexuellem Verhalten in Verbindung gebracht werden. Bei Frauen feuern Neurone der oberen Temporalfurche verstärkt, die bei der sozialen Wahrnehmung eine Rolle spielen.

Einige Studien zeichnen allerdings ein differenzierteres Bild. So scheint in emanzipierten Gesellschaften der Geschlechterunterschied bei Eifersucht generell geringer zu sein als dort, wo die Gleichstellung von Mann und Frau noch nicht so weit ist. Auch Bildung minimiert den Geschlechtereffekt demnach. Gebildetere Personen verfallen weniger in gesellschaftlich vorgegebene Rollenmuster, so eine mögliche Erklärung der Psychologen Dirk Asendorpf und Lars Penke, die Untersuchungen zur Eifersucht aus verschiedenen Ländern miteinander verglichen.

Für das recht emanzipierte und gebildete Deutschland bestätigten die beiden Psychologen diese Theorie noch mit einem kleinen Experiment. Dafür sollten sich knapp 300 Deutsche zwischen 20 und 30 verschiedene Szenarien vorstellen, in denen sich der Partner oder die Partnerin entweder anderweitig verliebte oder fremdging. Die Forschenden maßen die emotionale Reaktion darauf per Fragebogen. Sie legten ihren Probandinnen und Probanden außerdem Betrugssituationen vor und wiesen sie an, sich möglichst schnell jeweils für diejenige zu entscheiden, die sie am schlimmsten fänden. So wollten sie den Probanden eine möglichst spontane Antwort entlocken. Ein Unterschied offenbarte sich ihnen nur in der Reaktion auf emotionale Untreue, die Frauen härter traf. Auf sexuellen Betrug reagierten beide Geschlechter gleich stark.

Welches generell das eifersüchtigere Geschlecht ist, ist unklar. Die meisten Studien finden hier kein eindeutiges Ergebnis.