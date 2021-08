Scheinargumente: Hier solltest du in Diskussionen aufpassen

Auf Scheinargumentationen reagieren

Scheinargumentationen begegnen einem immer wieder – im persönlichen Gespräch, in den Kommentarspalten unter Social Media-Posts oder auf der politischen Weltbühne. In der Praxis lassen die sich nicht immer so klar trennen. Oft folgen mehrere Finten aufeinander, um maximale Verwirrung zu stiften.

Mit Scheinargumentationen umzugehen, kann deshalb schwierig sein. Wenn du bemerkst, dass dein Gegenüber nicht ganz sauber argumentiert, gibt es verschiedene Methoden, um darauf zu reagieren.

1. Emotionen rausnehmen

Ruhig bleiben, durchatmen, nicht emotional werden: Klingt banal, kann aber ganz schön schwer sein. Vor allem, wenn immer die gleichen (falschen) Argumente kommen. Schaukeln sich die Emotionen hoch, endet die Diskussion schnell in einer Sackgasse.

„Fühlt man sich erst einmal persönlich angriffen, verfestigen sich die Positionen – und niemand bewegt sich mehr davon weg“, so Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Uni Tübingen.

Er empfiehlt, Gefühle in eine positive Richtung zu lenken: Statt erbost über die Uneinsichtigkeit des Gegenübers zu sein, kann man emotional positiv gegen argumentieren („In der Automobilbranche habt ihr ja auch schon viele tolle Innovationen auf den Weg gebracht, die der Klimaschutz helfen können – dein Job und die Energiewende schließen sich nicht völlig aus!“).

2. Positiv argumentieren

Statt die Argumente der Gegenseite eines nach dem anderen zu zerlegen, sollte man die eigene Position herausstellen: Was sind gute und richtige Gründe, die für den eigenen Standpunkt sprechen? Dabei am besten so vielschichtig wie möglich sein und nicht nur einen Aspekt angeben.

3. Methoden aufzeigen

Diese Gegenstrategie funktioniert bei allen Scheinargumentationen: Sprich direkt an, was dein Gegenüber gerade für eine Strategie einsetzt. Danach lässt es sich leichter zum eigentlichen Thema zurückkehren.

Beispiele:

Ad hominem: „Du regst dich gerade über eine Person auf, aber eigentlich sollten wir ja über die Sache sprechen.“

„Du regst dich gerade über eine Person auf, aber eigentlich sollten wir ja über die Sache sprechen.“ Slippery Slope / Dammbruch-Argument: „Von den ganzen Punkten, die du gerade aufgezählt hast, stimme ich dir bei einem zu – den Rest halte ich eher für unwahrscheinlich. Lass uns lieber zum Kernthema zurückkehren.“

„Von den ganzen Punkten, die du gerade aufgezählt hast, stimme ich dir bei einem zu – den Rest halte ich eher für unwahrscheinlich. Lass uns lieber zum Kernthema zurückkehren.“ Falsches Dilemma: „Ich bin mir sicher, dass es neben den zwei Optionen, die du aufgezählt hast, noch weitere Möglichkeiten gibt. Und die würden unsere diskutierte Frage in einem ganz anderen Licht dastehen lassen.“

4. Beim Thema bleiben

Viele dieser Argumentations-Techniken haben zur Folge, dass man sich vom eigentlichen Thema wegbewegt: Eine grundsätzliche Strategie ist also auch, das Gespräch aktiv und direkt zum Ausgangspunkt zurückzuführen: „Um beim Thema zu bleiben …“

5. Fragen stellen

Die Position deines Gegenübers ist Quatsch? Kann sein, aber so kommt man nicht weiter. „Wer nachfragt und sich die andere Sichtweise erläutern lässt, hat die Chance aus dem Dialog heraus Probleme zu lösen“, empfiehlt Rhetorikprofessor Kramer.

Ein Beispiel zum Thema Corona:

Person A: „Die Testpflicht und hohen Fallzahlen sind alles nur Show, um den Lockdown wieder zu bekommen – aber diesmal werden es viele Gott sei Dank nicht mehr mit sich machen lassen!“

Person B: „Wieso sollte man wieder einen Lockdown wollen?“

Person A: „Um noch mehr kleine Geschäfte kaputt zu machen und weitere Familien in den Ruin zu treiben.“

Person B: „Und Familien in den Ruin zu treiben bringt wiederum wem was? Die Regierung möchte sicher nicht die eigene Wirtschaft zerstören …“

Laut Kramer ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben und Seiten auszutauschen: „Das wird die andere Person als positiveren Impuls wahrnehmen, als alle ihre Argumente logisch stringent widerlegt zu sehen.“

6. Perspektive wechseln

Leute, die (vermeintlich) auf der Seite der Vernunft stehen, argumentieren Kramer zufolge tendenziell nicht immer aus psychologischer Sicht. „Ganz nach dem Motto ‚Ich stehe auf der richtigen Seite, also musst du mir auch zuhören‘.“ Das bringt natürlich wenig: „Ein Perspektivwechsel kann helfen, auch einmal die Interessenslagen der Gegenseite zu sehen. Was sind Ängste oder Motivationen? An diesen Stellen lässt sich dann in der eigenen Argumentation besser anknüpfen.“

Beispiel zum Thema Corona:

Person A: „Das ganze Theater um die Maske bringt doch nix, ich sehe nicht ein, die zu tragen.“

Person B: „Na toll, schon wieder ein Corona-Leugner! Wer immer noch nicht verstanden hat, warum wir gemeinsam gegen die Pandemie kämpfen müssen, ist echt dumm. Geh doch nach Hause und bastele dir ein paar Aluhüte …“

Besser wäre es, wenn Person B in diesem Fall nicht so sehr von oben herab spricht. Wenn sie stattdessen versucht, sich in Person A hineinzuversetzen, kann sie etwas über deren Motivation erfahren:

Person B: „Warum denkst du, das Tragen der Maske bringt nichts?“

Person A: „In meinen Laden kommen weniger Kunden, wenn sie dort eine Maske tragen müssen. Das treibt mich in den Ruin – und ich habe eine Familie zu ernähren.“

Auf dieser Grundlage lässt sich die Diskussion um die Maske plötzlich viel sachlicher führen.