Darum verbreiten sich Verschwörungsmythen so leicht

Wie häufig sind Verschwörungsmythen in den sozialen Medien?

Zumindest ein beachtenswerter Teil der Informationen in den sozialen Medien ist falsch. Da sich ständig ändert, was online steht, lassen sich natürlich keine exakten Zahlen für Falschinformationen im Allgemeinen bestimmen. Trotzdem gibt es zu einzelnen Themen Untersuchungen. Vor allem Geopolitik, Umwelt, Ernährung und Gesundheit befördern Diskussionen in den sozialen Medien und hier lassen sich besonders viele verschwörungsmythische Aussagen finden.

So wurden in einer Studie aus dem Jahr 2018 zum Beispiel die beliebtesten YouTube-Videos zum Zika-Virus untersucht. Etwa ein Viertel enthielten irreführende Informationen. Eine andere Studie betrachtete die weltweit beliebtesten YouTube-Videos über das Thema Impfen. In über 65 Prozent der Videos wurde vom Impfen abgeraten, obwohl es keine wissenschaftliche Grundlage für diesen Ratschlag gibt. Außerdem sind Inhalte mit Falschinformationen in den sozialen Medien meistens beliebter als solche, die auf Fakten basieren und werden deshalb häufiger geteilt.

Auch bei der aktuellen Coronavirus-Pandemie gibt es eine Menge Verschwörungsmythen im Internet. Unter den weltweit beliebtesten YouTube-Videos zum Coronavirus enthält über ein Viertel Falschinformationen. Und: Wer eher an Verschwörungsmythen über das Coronavirus glaubt, informiert sich auch eher in den sozialen Medien über die Pandemie, wo dann eben besonders viele falsche Infos zu finden sind. Zu Beginn der Corona-Pandemie warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO sogar vor einer sogenannten Infodemie. Über das Coronavirus seien viel zu viele Informationen im Umlauf, wahre und falsche, und deshalb könnten Laien nur schwer vertrauenswürdige Quellen finden.

Die sozialen Medien machen es Verschwörungsgläubigen leicht

Falschinformationen in den sozialen Medien zu verbreiten ist einfach: Jeder kann einen Account erstellen und sich einen pseudowissenschaftlichen Namen zulegen. Für Verbreiter von Verschwörungsmythen ist das sehr verlockend: Über soziale Medien können sie schnell sehr viele Menschen erreichen, und ihre Inhalte werden kaum auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Manche wählen zudem bewusst vertrauenserweckende Begriffe in ihrem Namen. „Institut“ ist beispielsweise nicht geschützt und kann von jedem verwendet werden – ein prominentes Beispiel der Klimaleugnerszene ist das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE). Geforscht wird dort nicht, der offizielle Klang verleiht EIKE trotzdem eine Art Pseudoautorität.

