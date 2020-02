Sterbehilfe: Deshalb ist die Rechtslage so verwirrend

Aber:

Der Staat und die Ärzteschaft wollen Leben erhalten

Die in den deutschen Ärztekammern organisierten Ärzte und Ärztinnen haben sich in der Vergangenheit mehrheitlich nicht nur gegen die “aktive Sterbehilfe”, sondern auch gegen die “Suizidbeihilfe“ ausgesprochen.

“Die Berufsordnungen aller 17 Ärztekammern regeln einheitlich und bundesweit, dass es die Aufgabe von Ärzten ist, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden Beistand zu leisten. (…) Sie sollen Hilfe beim Sterben leisten, aber nicht Hilfe zum Sterben“, hieß es in einer Stellungnahme der Ärztekammer Hamburg.

“Suizidbeihilfe ist keine ärztliche Aufgabe.” Und die niedersächsische Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker meinte: “Allein die Option einer Suizid-Assistenz wird den Druck auf ältere und kranke Menschen erhöhen.”

Schwache schützen

In den Plädoyers gegen den “ärztlich assistierten Suizid” war dieses Argument besonders häufig zu hören: Es gehe darum, die Schwachen zu schützen. Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, nannte sie: “die Schwächsten der Gesellschaft”.

Er meinte die in Armut lebenden Alten, die Kranken und Schwerbehinderten, die ihren Kindern wegen der hohen Pflegekosten nicht zur Last fallen wollen, die sagen: “Eher möchte ich sterben.” Und die eventuell überforderte Angehörigen dazu drängen würden, den Weg zu gehen, den eine Erlaubnis der ärztlichen Beihilfe ebnen könnte.

Die Autonomie und Selbstbestimmung dieser “Schwächsten” zu garantieren, sei Ziel des Paragrafen 217 StGB gewesen, sagt Michael Brand (CDU-Bundestagsabgeordneter), der seinerzeit federführend an dem Gesetz beteiligt war. Auch er beruft sich in seiner Argumentation auf Artikel 1 (“Würde”) und 2 (“Recht auf Leben”) des Grundgesetzes.

Die Sorge, der Sterbewunsch sei nur temporär

So wie seine Kollegin Kerstin Griese (Bundestagsabgeordnete der SPD). Sie habe damals aus vielen Gesprächen gelernt, dass Suizidwünsche häufig ambivalent seien. “Es ist nicht der Ruf nach dem Tod, sondern der Ruf nach Hilfe.” Diese Erfahrung machen ärztliche Mitarbeiter und Pflegekräfte auf Intensiv- und Palliativstationen tatsächlich immer wieder: Der Wunsch zu sterben ist meistens nicht von Dauer. Kranke schwanken zwischen verzweifeltem Todeswunsch und der Angst, jemand werde diesen Wunsch erfüllen.

Doch auch für den Fall, dass ein Sterbewunsch eindeutig, nachvollziehbar und dauerhaft sei, äußerte Peter Dabrock grundsätzliche Bedenken gegen eine Liberalisierung der Suizidbeihilfe: Eine Gesellschaft müsse alles dafür tun, dass jeder Mensch in Würde sterben könne. Dies bedeute aber nicht, “dass der Staat Mittel zur Verfügung stellen muss oder dass Vereine, die hier ein Geschäft mit dem Tod betreiben, ihre Ziele verfolgen können.”

Palliativmedizin statt Sterbehilfe?

Ein weiteres Argument gegen den ärztlich assistierten Suizid kam aus der Palliativmedizin. Es lautet: Die Palliativmedizin ermöglicht ein Sterben in Würde. Selbsttötungen seien eigentlich gar nicht nötig, weil die ärztliche und pflegerische Expertise in Hospizen, auf Palliativstationen und in der ambulanten Versorgung selbst unerträgliches Leid und existentielle Ängste lindern könne.

Für die kleine Zahl an schwerstkranken Menschen, bei denen man aber keine ausreichende Leidensminderung erreichen kann, stünden, so die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) in einer Stellungnahme, “Alternativen zu einem Suizid” zur Verfügung: ein Verzicht oder Abbruch jeder Art von lebensverlängernder Therapie (Beatmung, Ernährung, Medikamente, Dialyse) sowie eine “angemessene Sedierung”, die zu einer “verminderten Bewusstseinslage” oder zur Bewusstlosigkeit führt.

Hilft sie jedem?

Heißt das, die Palliativmedizin kann alle Fragen beantworten und alle Probleme am Lebensende lösen? “Nein!”, sagt Dr. Matthias Thöns, Palliativmediziner aus Witten. Er hat vor einigen Jahren eine Umfrage unter DGP-Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Einerseits gaben 95 Prozent seiner Kolleginnen und Kollegen an, “dass Patienten von ihrem vorzeitigen Sterbewunsch durch Palliativversorgung abgekommen” seien. Andererseits: “Von den 216 DGP-Mitgliedern, die ein eigenes Familienmitglied beim Sterben begleiteten, empfanden 97 (44,9 Prozent) die Phase als leidvoll.” “Es bleiben Fälle, in denen wir nicht helfen können”, sagt Matthias Thöns.