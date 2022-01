Wie lange dürfen Kinder vor einem Bildschirm sitzen?

Welche positiven Einflüsse haben Fernsehen, Handy und Co.?

„Es nutzt wenig, das Phänomen der digitalen Medien pauschal als ‘gut’ oder ‘schlecht’ abzustempeln. Der technologische Dschinn ist aus der Flasche gekommen und es scheint unwahrscheinlich, dass Anstrengungen, ihn wieder hineinzubekommen, gelingen könnten, selbst, wenn wir das als wünschenswert ansehen würden.“ Das schreibt Jay N. Giedd, Kinderpsychiater, Professor an der John Hopkins Bloomberg School of Public Health und Leiter der Brain Imaging Section am Child Psychiatry Branch of the National Institute of Mental Health, in einem Artikel von 2020.

In seinem Text geht er darauf ein, warum die digitale Welt so anziehend wirkt – etwa die Suche nach menschlicher Verbundenheit, der Hunger nach Abenteuern und das Streben nach Wissen. Er plädiert dafür, weniger zu verteufeln. Vielmehr sollten wir uns darauf konzentrieren, die positiven Aspekte zu fördern und die negativen möglichst kleinzuhalten. Denn: Ja, es gibt positive Aspekte, und nein, wir werden die Digitalisierung nicht aufhalten – und sollten es auch gar nicht.

Auch gedankenlos Fernsehen kann sinnvoll sein

Wie schon in Frage 3 erwähnt: Alles ist schädlich, wenn wir es übertreiben. Aber nutzen wir die Medien sinnvoll, können sie uns durchaus viel Mehrwert bringen. Dabei soll angemerkt sein, dass „sinnvoll“ nicht unbedingt heißt, am Computer für die Hausaufgaben zu recherchieren oder Gehirntraining zu absolvieren. Auch das gedankenlose Fernsehen kann sinnvoll sein, wenn es uns in dem entsprechenden Moment guttut und entspannt.

Das Gehirn trainieren und Freund:innen virtuell treffen

Außerdem hat sich in Studien gezeigt, dass Action-Videospiele die neuropsychologische Leistung verbessern können. Dabei kommt es laut den Forschenden wahrscheinlich auch darauf an, welche Spiele gespielt werden. Ob etwa gewalttätige Spiele die Aggression verstärken, wird noch debattiert. Aber es gibt kooperative Spiele mit mehreren Spieler:innen, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Das kann die sozialen Fähigkeiten stärken und strategisches Denken anregen.

Beim Lernen kann die Bildschirmtechnologie helfen, weil die Kinder schneller an mehr Informationen kommen. Zudem ermöglicht es ihnen, Kontakt mit weiter entfernten Familienmitgliedern oder Freund;innen zu halten, der sonst vielleicht abreißen oder zumindest sehr eingeschränkt wäre. Und: Wenn Familien oder Freund:innen die Zeit vor dem Fernseher oder mit Videospielen als gemeinsame Freizeitaktivität nutzen, kann es sogar das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Fit für das Alter

Andere positive Effekte zeigen Studien vor allem bei älteren Menschen. So werden die kognitiven Fähigkeiten wie das Gedächtnis und das räumliche Vorstellungsvermögen trainiert, ebenso wie das generelle Problemlösen, visuelle Aufmerksamkeit und die Reaktionszeit.

Solche Erkenntnisse gibt es größtenteils in Untersuchungen, in denen die Teilnehmenden etwa Computerspiele als Intervention spielen sollten, oder das Suchen im Internet lernten. Bei Kindern wäre es wohl schwierig, derartige Studien durchzuführen – die meisten sind bereits gut vertraut mit dem Internet und sollen ja eher weniger als mehr Zeit vor den Bildschirmen verbringen.

Auch gibt es die entsprechenden digitalen Medien noch gar nicht lange genug, zumindest in diesem Umfang, um langfristige Auswirkungen der Bildschirmzeit im Kindesalter auf die kognitiven Fähigkeiten im Erwachsenenalter sinnvoll zu untersuchen.

Wir können aber sicher davon ausgehen, dass Kinder, die mit digitalen Medien groß werden, andere Fähigkeiten ausbauen, als solche, die ihre Kindheit größtenteils in der Natur und mit Freund:innen auf der Straße verbracht haben. Ob das nun gut oder schlecht ist – mit dieser Frage sollten wir uns, wie es Jay N. Giedd vorschlägt, vielleicht gar nicht zu lange aufhalten, denn es ist einfach die Realität, in der wir leben.