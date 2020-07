Positive und negative Folgen von Videospielen

Welche positiven Effekte können Videospiele erzeugen?

Der Nerd, der in seinem dunklen Zimmer hockt und tagelang nicht von seinem Computerbildschirm aufschaut, weil er in der virtuellen Welt gefangen ist – ist ein Klischee, das schon seit längerem ausgedient hat. Videospiele werden längst von jung und alt gespielt, von Männern und Frauen, auf dem Computer, der Konsole oder dem Handy. Sie dominieren die Unterhaltungsbranche und E-Sport ist ein Massenphänomen.

Spieler können in die unterschiedlichsten Welten eintauchen und miteinander und als auch gegeneinander antreten. Dabei können sie vielfältig profitieren: Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfähigkeit können sich durch Videospiele erhöhen und die räumliche Vorstellungskraft wird trainiert. Auch bieten Videospiele oft neue kognitive Herausforderungen und die Gelegenheit Orte oder Objekte zu erforschen – damit ähneln sie traditionellen Spielen. Egal ob gemeinsam auf der Wohnzimmercouch mit Freunden oder allein vor dem Rechner mit Kopfhörern: Videospiele können entspannend wirken und die Sozialisierung mit Gleichaltrigen fördern. Viele Spiele sprechen auch die Kreativität und das visuell-räumliche Denken der Spieler an: So können die Spieler etwa bei Minecraft ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Gebäude und Welten frei nach ihren Vorstellungen bauen und gestalten. Bei Spielen wie Drawful können Spieler ihre Mitspieler für besonders kreative Ideen sogar mit Bonuspunkten belohnen. Gewaltfreie Spiele, in denen Spieler sich gegenseitig helfen, können zudem zu einer Steigerung der Empathie führen, sodass sie anderen Menschen in einer Notsituation schneller helfen.

Sozialer und glücklicher durch das Videospiel

Kinder, die Videospiele spielen, haben eine höhere Lebenszufriedenheit und zeigen ein sozialeres Verhalten als Nichtspieler. Allerdings tritt dieser Effekt nur bei Kindern auf, die täglich weniger als eine Stunde spielen. Spielen sie mehr (unter drei Stunden täglich) zeigen sich keine positiven Wirkungen mehr und spielen sie sehr viel (mehr als drei Stunden täglich) überwiegen stattdessen negative Auswirkungen: Sinkende Lebenszufriedenheit und ein geringeres prosoziales Verhalten als bei Nichtspielern. Ursächlich könnte sein, dass aufgrund der langen Videospielzeit andere bereichendere Beschäftigungen aus dem Alltag der Kinder wegfallen. Möglich ist auch, dass sich Kinder mit einer niedrigeren Lebenszufriedenheit mehr zu Videospielen hingezogen fühlen.

Doch nicht nur die Dauer des Spielens ist entscheidend, sondern auch das Genre und die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird. Der Inhalt eines Spiels kann maßgeblich sein, ob negative oder positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten zu erwarten sind. So sind von einem Spiel, indem es lediglich um rohe Gewalt ohne Sinn und Verstand geht, negativere Effekte zu erwarten, als von einem Spiel, in dem zwar Gegner umgebracht werden, jedoch aus dem Grund heroisch die Welt zu retten. Denn Spieler können sich mit ihren Spielcharakteren identifizieren – und das hat Folgen. So macht es einen Unterschied, ob sich Spieler mit Spielcharakteren identifizieren, die sich aus selbstsüchtigen Gründen risikofreudig verhalten oder ob sich die Spieler beispielsweise mit Spieder-Man identifizieren, der sich zwar auch risikofreudig verhält, aber aus dem Motiv anderen zu helfen.