Das bringt Dopamin-Fasten wirklich

Darum geht’s:

Dopamin-Fasten liegt im Trend

Es ist ein aktueller Trend aus dem Silicon Valley: Dopamin-Fasten. Etwas überspitzt heißt das, verzichten auf alles, was Spaß macht. Kein Handy, kein Social-Media, keine sozialen Kontakte im realen Leben. Wie extrem und wie lange das Fasten dauert, kann jeder selbst entscheiden.

Ziel des Dopamin-Fastens ist es, durch den Reizentzug einer Überstimulation des Gehirns entgegenzusteuern. „Unser Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn es sich in einer Erwartungshaltung befindet“, erklärt Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig. „Dopamin ist das Erwartungshormon.“ Wer also beispielsweise ein Foto auf Instagram postet und sich auf die Likes freut, bei dem wird Dopamin ausgeschüttet.

Dopamin triggert den Belohnungsmechanismus

Wird die Erwartung dann bedient, schüttet der Körper zusätzlich Endorphine und körpereigene Opiate aus. Dopamin triggert also den Belohnungsmechanismus im menschlichen Körper. „Man konditioniert sich schnell selbst dazu“, sagt Korte. Gerade in der heutigen durchdigitalisierten Welt verfällt man überall dem Drang nach Dopamindosen – von Likes bei Facebook oder Instagram bis hin zum Streamen von Serien bei Netflix oder Amazon Prime.

Wer Dopamin fastet, versucht, die eigene Erwartungshaltung zu drosseln, das Belohnungssystem auszubremsen und so die Stimulation verhindern. Erfinder ist der Psychologe Cameron Sepah von der University of California in San Francisco. Sepah ist überzeugt, dass sich das Gehirn so erst richtig von den Reizen erholen kann.

Immer stärkere Reize für das gleiche Glücksgefühl

Denn die Jagd nach Dopamin-Ausschüttung ist auch die Jagd nach Glücksgefühlen. „Diese Glücksgefühle werden immer wieder gesucht“, erklärt Wissenschaftler Korte. „Aber je häufiger das passiert, desto geringer ist die Ausschüttung.“ Die Folge: Es werden immer stärkere Reize benötigt, um das gleiche Glücksgefühl zu empfinden. Darum soll man beim Dopamin-Fasten nach Einschätzung von Sepah in definierten Zeitabschnitten vollständig auf Angewohnheiten mit hohem Suchtpotential verzichten. Das können in paar Stunden am Tag sein, aber auch ein Wochenende oder eine ganze Woche.