Zeckenstich – darauf solltest du achten!

Darum geht's:

Zecken sind nicht nur im Sommer aktiv

Wo und wann lauern Zecken?

Wer glaubt, dass er sich nur im Sommer vor Zecken schützen muss, der irrt. Die kleinen Blutsauger werden schon aktiv, wenn das Außenthermometeranzeigt – das ist immer häufiger auch im Frühjahr, Herbst oder sogar Winter der Fall. Zecken sind zwar winzig klein, können aberDie häufigsten sind Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Form der Hirnhautentzündung.

Zecken fallen nicht von Bäumen, sondern halten sich eher in bodennahen Bereichen auf, sitzen etwa auf Gräsern und Sträuchern. Der so genannte gemeine Holzbock wartet in maximal 1,5 Metern Höhe auf einen Wirt und lässt sich dann in der Regel von ihm abstreifen. Wenn sie einen menschlichen Wirt gefunden haben, kann es mehrere Stunden dauern, bis die Zecke eine Stelle gefunden hat, an der sie sich festsetzt.

Die Tiere haben einen Stech- und Saugapparat, den sie beim Stechen einsetzen. Mit den so genannten Cheliceren, also ihrer Kiefer- oder Beißklaue, reißen die Tiere die Haut auf und schieben ihren Stachel, das so genannte Hypostom, in die Haut. Zecken stechen also, sie beißen nicht! Ist der Stechapparat in der Haut verankert, saugt die Zecke Blut. Dieser Saugakt dauert mehrere Tage, dabei wird die Zecke immer größer.

Trägt eine Zecke FSME-Erreger, kann sie diese Viren innerhalb von 15 Minuten auf den Wirt übertragen. Bei Borreliose-Bakterien (Borrelien) dauert dies ein bis zwei Tage.

Es besteht aber die Gefahr, dass man sich infiziert, ohne dass man überhaupt gemerkt hat, dass man von einer Zecke gestochen wurde. „Etwa 50 Prozent der infizierten Personen, die an einer FSME oder einer Borreliose erkrankten, erinnern sich nicht an einen Zeckenstich“, erklärt Ute Mackenstedt, Professorin und Leiterin des Fachgebiets Parasitologie an der Universität Hohenheim. Dort ist die Zeckenforschung ein Schwerpunkt. Dass Menschen den Stich nicht merken, liege auch daran, dass sie – wie bei vielen Insekten – nicht schmerzhaft seien, erklärt Mackenstedt. Im Speichel haben die Tiere einen Cocktail von Substanzen, die den Schmerz unterdrücken, die Blutgefäße erweitern und das Immunsystem des Wirts herunterfahren. Viele Zecken fallen vermutlich nach einiger Zeit von alleine ab.

Anders als Borreliose ist FSME eine meldepflichtige Krankheit. Im Jahr 2020 wurden mehr als 700 Fälle von FSME gemeldet – ein Rekord. Dieser Anstieg ist nach Angaben von Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim vor allem auf verändertes menschliches Verhalten zurückzuführen. Bedingt durch die Corona-Pandemie blieben viele Menschen in Deutschland, doch viele zog es raus in die Natur, in Wälder, Parks und auf Wiesen – dort gibt es entsprechend mehr Zecken.

Doch auch der Klimawandel könnte einen Einfluss auf die Population der Tiere haben, meint Mackenstedt. Inzwischen finden die Forschenden Zecken beispielsweise in größeren Höhen als früher, also auch noch über 1.500 Metern Höhe. Wenn zudem die Winter wärmer werden, nimmt die Saisonalität ab, damit wird die Wahrscheinlichkeit, mit einer – infizierten – Zecke in Kontakt zu kommen, größer.

Auffällig sei zudem, dass sich zunehmend eine FSME-Grenze auf Höhe der deutschen Mittelgebirge manifestiere: Südlich dieser gedachten Linie sind die FSME-Zahlen vor allem im Jahr 2020 zum Teil deutlich angestiegen, nördlich davon bleiben sie mehr oder weniger unverändert. „Auch in Dänemark oder Schweden nehmen die Fälle eher ab“, sagt Mackenstedt.

Häufig Überträger von Borreliose

Deutlich häufiger als mit FSME sind Zecken mit Borrelien infiziert. Regionale Schwerpunkte gibt es nicht. Wie viele Zecken infiziert sind, sei regional sehr unterschiedlich, betont Volker Fingerle vom Nationalen Referenzzentrum für Borrelien. Bei den Larven seien es rund 1 Prozent, bei den Nymphen – also Zecken gewissermaßen im Jugendlichen-Stadium – rund 10, bei den erwachsenen Zecken rund 20 Prozent der Tiere. „Das kann aber vor allem lokal sehr stark variieren“, sagt Fingerle. „Überall, wo es Zecken gibt, gibt es auch Borreliose“, fasst er zusammen.

Darüber, wie viele Borreliose-Infektionen es pro Jahr in Deutschland gibt, liegen keine belastbaren Zahlen vor. Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gehen von mindestens 80.000 bis 120.000 Fällen bundesweit pro Jahr aus.

Rechnet man Zahlen aus einigen Bezirken in Bayern hoch – eines der Bundesländer, in denen Borreliose meldepflichtig ist – müssten es bundesweit rund 80.000 Fälle pro Jahr sein. Legt man Krankenkassen-Daten zugrunde, wären es rund 200.000 Fälle. „Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte“, meint Volker Fingerle.