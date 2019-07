Darum wird uns beim Reisen häufig schlecht

Was kann man gegen die Übelkeit machen?

Innenohr und Auge in Einklang bringen

Schweißausbrüche, Übelkeit und Schwindel und auch die weiteren Symptome der Reisekrankheit sind Ausdruck einer Stressreaktion unseres Körpers. In der Regel verschwinden alle Symptome spätestens 24 Stunden nach der Reise wieder. Aber auch während der Reise können sich die Symptome verbessern. Wer mehrere Tage auf See verbringt, gewöhnt sich daran und die Reisekrankheit lässt langsam nach.

Es gibt aber auch Tricks, um die Übelkeit vorher zu bannen. Im Grunde geht es darum, den Konflikt zwischen Auge und Innenohr zu lösen.

Auf einem Schiff sollte man versuchen, sich auf den Horizont zu konzentrieren und sich in der Schiffsmitte aufzuhalten. Im Flugzeug ist es sinnvoll, einen Platz über den Flügeln zu ergattern und im Zug einen in Fahrtrichtung. Sowohl im Zug als auch im Auto ist der Blick nach vorne wichtig. Dadurch synchronisiert man das Auge mit dem Innenohr. Falls das nicht gut genug klappt, kann man auch die Augen schließen. Damit fällt die visuelle Information für das Gehirn weg und es kann sich ganz konfliktfrei auf das Innenohr konzentrieren.

Bewegung fördern, Histamin meiden

Bewegung hilft ebenfalls: Schaukelt das Schiff, schaukelt man mit. Durch die ständige Verlagerung des eigenen Körpergewichts, versucht man die Bewegungen des Schiffs auszugleichen. Atemübungen können zusätzlich beruhigen und so die Stressreaktion des Körpers mindern. Außerdem ist es sinnvoll, auf Gerichte mit hohem Histamingehalt zu verzichten, da histaminhaltige Lebensmittel die Seekrankheit noch weiter verstärken können. Viel Histamin ist zum Beispiel in Rotwein, Sauerkraut, Salami oder Thunfisch enthalten. Wem all das nicht hilft, der kann auch auf Medikamente gegen die Reisekrankheit zurückgreifen.

Autorin: Verena Mengel