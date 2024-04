Das passiert mit Tattoo-Farbe im Körper

Sind Tattoo-Farben geprüft und zugelassen?

Zusätzlich gibt es ab 2022 eine EU -Verordnung, die den Einsatz von 4000 Substanzen streng limitiert. Diese Verordnung und ihre Entstehung sind allerdings sehr umstritten.

Farbstoffe für Tätowierungen passen weder in die Kosmetik- noch in die Arzneimittelverordnung. Seit 2009 gibt es deshalb eine. Sie schreibt vor, dass Tattoo-Farbe keine schädlichen Substanzen enthalten darf, und listet 36 verbotene Stoffe auf, die nicht für Tätowierungen verwendet werden dürfen.

Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission die Europäische Chemiekalienagentur (ECHA) beauftragt, die Gesundheitsrisiken von Chemikalien in Tätowier-Farben zu prüfen. Die Expertinnen und Experten kamen zu dem Ergebnis, dass “Krebsrisiken und andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit nicht ausgeschlossen werden können“ und dass eine Beschränkung daher das geeignetste Mittel wäre, “um die Risiken gefährlicher Chemikalien in Tätowier-Farben und Permanent Make-up auf EU-Ebene zu beherrschen“.

Daher gilt ab dem 4. Januar 2022 eine neue REACH-Verordnung (REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Die Verordnung schreibt vor, dass nur noch sehr geringe Mengen an bestimmten Mitteln in den Farben enthalten sein dürfen, was dazu führt, dass fast alle gängigen Farben in der Tattoobranche nicht mehr genutzt werden können. Zwei Farbpigmente wurden 2023 auch komplett verboten – „Blau 15“ und „Grün 7“. Diese beiden Pigmente standen bisher nur in der Kosmetikverordnung – in Haarfärbemitteln waren sie bereits verboten.

"Das Verbot ist für einige Farbpigmente, wie die krebserregenden Substanzen, sinnvoll und nötig", sagt Tattoo-Forscher Bäumler. "Doch für viele Farbpigmente gibt es schlichtweg keine Datengrundlage. Die Verbotsliste der Kosmetikindustrie wurde einfach rüber in die Tattooindustrie kopiert, obwohl die wissenschaftliche Evidenz fehlt."

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sind die Daten für die beiden verbotenen Pigmente "Blau 15:3" und "Grün 7" unvollständig. Eine gesundheitliche Risikobewertung sei daher zurzeit gar nicht möglich.

"Für diese beiden Pigmente gibt es nur sehr wenige Alternativen", sagt Bäumler. Viele Tätowierer wichen auf das Pigment "Blau 61" aus, das zwar REACH-konform ist, aber in Verdacht steht, Krebs auszulösen. Bäumler und weitere Forschende haben mehrere offene Briefe verfasst, in denen sie eine Überarbeitung der Verordnung fordern.

Kaum Alternativen vorhanden

Die neue Verordnung hat den Markt der Tatto-Farben aufgemischt. Große Firmen, die den europäischen Markt jahrzehntelang beliefert haben, haben sich zurückgezogen. Stattdessen sind neue Unternehmen aufgetaucht, die nach eigenen Angaben REACH-konforme Farben anbieten. Trotzdem gibt es aktuell (Stand 2024) nicht die Bandbreite an Farben wie vor der Verordnung.

Tätowiermittel müssen nicht zugelassen werden

Die Verantwortung für die Sicherheit der Farben liegt weiterhin beim Hersteller. Das heißt: Tätowiermittel müssen in Deutschland nicht zugelassen werden. Tätowierer dürfen sie ohne offizielle Prüfung in den Studios verwenden.

Die einzigen Kontrollen finden stichprobenartig statt, meist von der amtlichen Überwachung der Bundesländer. In den Jahren 2007, 2013 und 2017 gab es größere Untersuchungen von Tattoo-Farben auf Schwermetalle, Konservierungsstoffe und Keimbelastung. Bei der Untersuchung 2017 wurden 109 Tätowiermittel untersucht, davon wurden bei 4,6 Prozent Keime gefunden. Sicherlich sind auch heute Farbstoffe im Umlauf, die noch nie offiziell auf Schadstoffe überprüft worden sind.