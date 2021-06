Das kannst du gegen die Angst vor Spritzen tun

Woher kommt die Spritzenangst?

Lerntheoretiker nahmen früher an, dass solche Ängste durch negative Erfahrungen oder Modelllernen entstehen, dass sich also die Angst der Eltern vor Spinnen etwa auf die Kinder überträgt. “Solche Theorien sind aber in sich nicht logisch”, sagt Bandelow. Menschen haben etwa Angst vor Spinnen – ohne jemals eine schlechte Erfahrung damit gemacht zu haben.

Heute geht man daher eher davon aus, dass sich spezifische Phobien entwicklungsgeschichtlich erklären lassen. Auch die Angst vor spitzen Gegenständen sowie vor Blut und das Umfallen haben vermutlich evolutionäre Gründe. “Ein Tier oder auch der Urmensch konnte nicht zum Arzt, wenn es oder er im Kampf verletzt wurde”, sagt Bandelow. Wer aus mehreren Wunden blutete, der fällt daher, so hat es die Natur wohl eingerichtet, – zack – in Ohnmacht. Der Blutdruck stabilisiert sich dadurch, bei Blutverlust ist die Gerinnung besser. Das Bewusstlos-Werden könnte bei einem Angriff auch eine alternative Überlebensstrategie gewesen sein. Und dass es am besten war, wütende Angreifer und klaffende Wunden gänzlich zu vermeiden, dürfte klar sein.

Dass der Anblick eines Speers erschüttern kann, ist verständlich. Aber warum hat der Mensch heute Angst vor diesen kleinen Spritzchen? “Die sitzt tief im primitiven Angstsystem des Gehirns”, sagt Bandelow. “Durch Logik und gutes Zureden lässt es sich schlichtweg nicht erreichen.”

Spezifische Phobien wie vor Spinnen oder eben auch vor Blut wären somit angeboren, letztlich um den Bestand der Tierwelt und der Menschheit zu sichern. “Wenn man etwa die Angst vor gefährlichen Spinnen oder Wunden immer wieder neu erlernen müsste, hätte es viel zu viele Totalausfälle in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit gegeben.”

Die Angst sitzt also tief, auch wenn Spinnen heute zumindest bei uns nicht mehr lebensbedrohlich sind. Vor Dingen, die heute tatsächlich eine Gefahr bergen, wie etwa Motorrädern oder Steckdosen, entwickeln wir jedoch keine Phobie.

Bei spezifischen Phobien ist der erbliche Faktor besonders hoch. Studien zufolge berichten an die 80 Prozent der Spritzenphobiker, dass ein Verwandter ersten Grades ebenfalls unter dieser Phobie litt. Auch fürs Ohnmächtig-Werden haben Forscher Gene gefunden.

Denn: das primitive Angstsystem macht widerum keinen Unterschied zwischen großer und kleiner Wunde. Bei manchen Menschen ist es dem Angstforscher zufolge überempfindlich eingestellt.

Doch warum betrifft es nur manche? “Auch Ängste sind normalverteilt”, sagt Bandelow. Anders gesagt: Die Menschheit braucht ein paar sehr Mutige – die voranpreschen. Und Ängstliche, die vor Gefahren warnen. Warum die entwicklungsgeschichtlich sinnvolle Angst bei manchen Menschen pathologisch wird, ist aber letztlich noch nicht komplett geklärt.

Dennoch: Erfahrungen könnten bei der Spritzenphobie mit eine Rolle spielen. So zeigen Studien, dass die Schmerzempfindlichkeit bei Kindern höher ist, bei denen schon früh medizinische Eingriffe nötig waren, etwa regelmäßige Blutentnahmen wegen chronischer Krankheiten. Die Angst wäre damit allerdings eine reale Angst vor den Schmerzen. Mancher Betroffene erinnert sich auch an eine sehr schmerzhafte Erfahrung in der Kindheit. Verglichen mit anderen Angststörungen sind die Einflüsse traumatischer Erfahrungen bei sozialen Phobien allerdings weniger deutlich, das betont auch die aktuelle Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen, eine Art Behandlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte.