Darum kannst du Leitungswasser jeden Tag trinken

Wird das Trinkwasser knapp?

In den trockenen und heißen Sommern 2018 und 2019 gab es immer wieder Meldungen von Wasserknappheit und trockenen Böden. Dazu sagen Umweltbundesamt (UBA) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dass es in Deutschland bisher flächendeckend keinen Wasserstress gibt. Von Wasserstress spricht man, wenn 20 Prozent des sogenannten Wasserdargebotes genutzt werden. Das gibt an, welche Mengen an Grund- und Oberflächenwasser theoretisch genutzt werden können. In Deutschland liegt die Wasserentnahme aller Wassernutzer zur Zeit bei etwa 14 Prozent.

Trotz des insgesamt ausreichenden Wasserdargebots gibt es regionale Unterschiede in der Wasserverfügbarkeit. Dies hat sich auch 2018 gezeigt, als es lokale oder regionale Engpässe gab. Das lag in den meisten Fällen daran, dass in den Hitzephasen der Verbrauch extrem angestiegen ist und die Infrastruktur der Wasserversorger weder für die Aufbereitung noch für den Transport der außergewöhnlichen Wassermengen ausreichte.

Vereinzelt gab es tatsächlich Probleme mit der vorrätigen Wassermenge. Das war etwa in einer in Region der Fall, in der die Wasserversorgung mithilfe von Quellen gedeckt wird. Weil Quellwasser aus geringeren Tiefen als Grundwasser kommt, ist es direkter von Regenwasser abhängig.

Zum Teil konnte auch auf regionale Vorräte nicht zugegriffen werden, weil die Nitratwerte zu hoch waren. Diese Regionen mussten mithilfe anderer Versorger auch aus anderen Quellen beliefert werden.

Verfügbarkeit wird sich verändern

Talsperren hatten trotz der Bilder leerer Stauseen im November 2018 noch genügend Vorräte. Sie sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, dass sie im Winter Wasser ansammeln, um es im Sommer abzugeben. Der Grund dafür ist, dass im Winter in der Regel mehr Niederschläge fallen und diese auch zu 90 Prozent in die Talsperre fließen. Im Sommerhalbjahr fällt weniger Regen. Davon verbrauchen Pflanzen und Böden das meiste Wasser, sodass nur etwa 30 Prozent davon in der Talsperre ankommt.

Für die Zukunft können bisher keine eindeutigen Prognosen gemacht werden. Zurzeit gibt es die Beobachtung, dass die Niederschläge abnehmen und der Bedarf durch die Landwirtschaft steigen wird. Das UBA schreibt dazu: “Zukünftig werden also mehr Nutzer um eine knapper werdende Ressource konkurrieren.” Jedoch gibt es sehr unterschiedliche Modelle in Bezug auf Niederschlagsmengen und -verteilung in Zeiten des Klimawandels. Die Verfügbarkeit von Trinkwasser wird sich also verändern. Wie das genau aussehen wird, ist aufgrund der vielen Faktoren unklar. Sowohl bei den Wasserversorgern als auch bei den Behörden gewinnt das Thema an Bedeutung.

Autoren: Ulf Kneiding/Axel Bach