Darum brauchen wir mehr Jod

Warum gibt es in Deutschland den Arbeitskreis Jodmangel?

Während die Jodversorgung in China, dem Kongo oder Japan sogar vielmehr zur Überversorgung neigt, sind die Jodmengen in Deutschland sowohl im Trinkwasser als auch der üblichen Nahrung sehr gering. Begründet wird dies in der Regel damit, dass nach der Eiszeit die jodreiche Humus-Schicht weggespült wurde und die Böden in Deutschland deutlich jodärmer sind und dies sich über die Nahrungskette fortsetzt. Die Ernährung macht ansonsten den größten Einfluss aus und ist etwa aufgrund von jodreichen Algen der Grund, warum die Japaner eher überversorgt sind.

Erwachsene Personen in Deutschland nehmen im Schnitt nur 60 Prozent der empfohlenen Jodmenge auf. Rund 40 Prozent der Deutschen scheinen zudem an einem leichten bis starken Jodmangel zu leiden, wie Urin-Messungen gezeigt haben. Langfristig riskieren diese Menschen Veränderungen, Störungen und chronische Entzündungen der Schilddrüse.

Um dies zu verhindern, wurde 1984 der Arbeitskreis Jodmangel e.V. gegründet, um das Bewusstsein zu stärken und die Nahrungs- und Futtermittelhersteller zu einem verstärkten Einsatz von Jodsalz zu bewegen. Eine gesetzliche Vorgabe gibt es nicht, die Hersteller und Verbände haben der Maßnahme lediglich freiwillig zugestimmt.

Das Bewusstsein hat aber in den letzten Jahrzehnten wieder nachgelassen, nicht nur in Deutschland. Die Menschen hierzulande nehmen viel weniger Jod zu sich als in anderen Ländern Europas, für die vergleichbare Daten vorliegen.