Fetthaltige Ernährung: Was wissen wir wirklich?

American Heart Association sieht Zusammenhang belegt

Manche Forschende sehen die Ernährungsempfehlung, diese Sorte der Fette zu begrenzen, als unbegründet. Ein Kritikpunkt dabei ist, dass alle gesättigten Fettsäuren in einen Topf geworfen werden, egal woher sie kommen, wie sie zusammengesetzt sind und mit welchen anderen Nährstoffen sie gemeinsam eingenommen werden.

Die American Heart Association sieht das anders: In einem Review von 2017 beruft sie sich auf vier Interventionsstudien, in denen die Teilnehmenden überwiegend ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen sollten, während die Kontrollgruppe ihre übliche Ernährung mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren beibehielt.

Und tatsächlich zeigten sich bei denjenigen, die überwiegend ungesättigte Fettsäuren zu sich genommen hatten, teilweise verminderte Konzentrationen von Cholesterin und weniger Herzerkrankungen. Die Fachgesellschaft schränkt zwar ein, dass es auch in diesen Studien jeweils methodische Mängel gab, sieht aber in Kombination mit weiteren Interventions- und Beobachtungsstudien den Zusammenhang von gesättigten Fettsäuren und Herzerkrankungen bestätigt.

Fazit: Es ist nicht einfach, bei den teils widersprüchlichen Studien und Diskussionen durchzublicken. Stand jetzt kann man sagen: Weniger gesättigte – also vor allem tierische – Fettsäuren zu essen, kann nicht schaden. Im besten Fall sind ungesättigte Fettsäuren gesünder – schlechter als gesättigte sind sie in jedem Fall nicht. Ja, wir wissen: So richtig zufriedenstellend ist das nicht.

Was ist sonst noch auf dem Teller?

„Die Frage, ob Fett schlecht ist oder nicht, ist viel zu simpel“, resümiert Fabian Eichelmann. „Was man aber sagen kann: Dass bei einer ausgeglichenen Energiezufuhr die Gesamtmenge an Fett wahrscheinlich keinen Effekt auf das Gewicht und Krankheitsrisiken hat.“

Letztendlich kommt es auf eine allgemein gesunde Ernährung an – und wie die aussieht, ist gar nicht so einfach herauszufinden. Zu tief sitzen manche Glaubensgrundsätze, die wissenschaftlich eher auf wackeligen Beinen stehen. Wie ein pauschales ‚Fett ist schlecht‘ eben. Nur, weil etwas wenig Fett enthält, ist es längst nicht gesund. Es könnte trotzdem ein hochverarbeitetes Produkt sein, das stark mit Salz und Zucker angereichert ist, damit es überhaupt noch schmeckt.

Ohnehin bringt es uns nicht weiter, einzelne Nährstoffe allein zu betrachten – dadurch machen wir unsere Ernährungsweisen nicht gesünder oder ungesünder. „Wenn ich aber entscheiden soll, ob ich immer mit Butter koche oder auch mal mit Pflanzenöl, dann hilft mir eine evidenzbasierte Empfehlung schon“, sagt Fabian Eichelmann. Dann ist ein Griff zu Oliven-, Sonnenblumen- oder Rapsöl sicher eine gute Idee.

Letztendlich stehen wir wieder an dem Punkt, den praktisch alle Ernährungsfragen erreichen: Solange keine bestimmten Vorerkrankungen oder Bedürfnisse bestehen, ist eine ausgewogene Ernährung am sinnvollsten. Wer viel frisches Obst, Gemüse und generell wenig verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, muss sich kaum Gedanken um zu viele gesättigte Fettsäuren machen. Und: Ausnahmen sind unproblematisch. Vielleicht hilft dieser Gedanke ja bei der nächsten fettigen Pizza – solange der Teller in der Regel mit möglichst viel frischen Zutaten gefüllt ist.