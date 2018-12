So ungesund ist Palmöl

Darum müssen wir drüber sprechen:

Palmöl steckt in vielen Lebensmitteln

Palmöl in Flaschen haben wohl nicht besonders viele Menschen in Deutschland in ihrer Küche stehen. Man könnte also erstmal denken, dass es kaum eingesetzt wird. Tatsächlich steckt es jedoch in einem Großteil unserer Lebensmittel, die wir fertig im Supermarkt kaufen. Sei es die Tiefkühlpizza, Schokocreme, Müsli oder Babynahrung – die Liste ließe sich noch weit fortsetzen, doch wir wollen nicht langweilen. Am besten schaut man im Supermarkt einfach selbst mal auf die Zutatenliste.

Die Nutzung von Palmöl hat dabei gute Gründe: Wie kein anderes Produkt bringt es wichtige Eigenschaften unter einen Hut: Palmöl ist billig, der Anbau ist ressourceneffizient, es ist geschmacksneutral und es macht zum Beispiel Margarine streichzart.