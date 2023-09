Innere Uhr: Warum wir zur falschen Zeit aufstehen

Es gibt durchaus bereits positive Ansätze: In vielen Arbeitsstätten gibt es ein

. Manche Betriebe schaffen ihre Nachtschichten ab. In einem Testdurchlauf in einer Klinik in Bayern übernehmen die Frühaufsteher:innen im Team immer den Frühdienst und die, die eher spät aufstehen, stets den Spätdienst.

Und auch manche Schulen starten bereits später. Und das lohnt sich! Es gibt zum Beispiel Daten von Schulen, die eine Stunde später beginnen. Und da zeigt sich: Die Schüler:innen sind leistungsfähiger, haben bessere Noten und sind besser gelaunt. Es gibt weniger Unfälle auf dem Schulweg. Sie trinken weniger Kaffee und Energy Drinks.

Natürlich lässt sich solche Flexibilität nicht immer und in allen Jobs umsetzen, wie etwa im Rettungsdienst oder in der Pflege. Was kann man also selbst tun, wenn sich die äußeren Umstände nicht ändern lassen? Kann man seine innere Uhr umtrainieren?