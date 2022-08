Corona: Wie gut sind wir auf den Herbst vorbereitet?

Wird es einen angepassten Impfstoff geben?

Ja. Die Frage ist nur: Wann gibt es welchen? Mehrere Hersteller entwickeln Impfstoffe, die an Omikron angepasst sind. Das ist allerdings gar, da es von Omikron mittlerweile mehrere Subvarianten gibt. Die erste, BA.1, tritt kaum noch auf.

Die zwei Omikron-Impfstoffe, die Biontech und Pfizer für Oktober angekündigt haben, sind jedoch noch auf BA.1 zugeschnitten. Die beiden Weiterentwicklungen sollen laut Biontech eine stärkere Immunantwort gegen Omikron BA.1 hervorrufen als der ursprüngliche Impfstoff – gegen die Variante BA.5 dagegen, die aktuell bei uns dominiert, schützen sie schon deutlich schlechter.

Studien dazu haben die Unternehmen noch nicht vorgelegt. Ein Impfstoff, der an BA.5 (und BA.4) angepasst ist, hat bisher positive Ergebnisse in Tierversuchen erzielt.

Auch Moderna hat zeitgleich im letzten Winter begonnen, seinen Impfstoff weiterzuentwickeln. Auch hier ist der an BA.1 angepasste Impfstoff am weitesten. Das Unternehmen gab bekannt, dass der angepasste Impfstoff als Auffrischimpfung besser vor Omikron schützt als der bisherige Moderna-Impfstoff. Der Schutz vor BA.5 fällt auch hier allerdings geringer aus als der vor BA.1.

Angepasste Impfstoffe jedes Mal an Menschen testen?

Die US-Arzneimittelbehörde FDA rechnet für die USA im Herbst 2022 mit Impfstoffen, die an BA.5 angepasst sind – allerdings an Probanden unerprobt. So ein Vorgehen ist für Corona-Impfstoffe neu, bei Grippeimpfstoffen ist es gebräuchlich.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will Corona-Impfstoffe weiterhin nur zulassen, wenn sie zuvor auch an Probanden getestet wurden. Das heißt, solange die auf BA.5 zugeschnittenen Impfstoffe nicht an Menschen erprobt sind, werden wir auf sie warten müssen.

Die EMA gibt dabei zu bedenken, dass BA.5 wahrscheinlich im kommenden Herbst schon nicht mehr dominieren wird, sondern von einer neuen Variante verdrängt wird.

Die Behörde will erst den Zulassungsantrag zu den BA.1-Impfstoffen fertig bearbeiten. Wenn der BA.4/5-Antrag eingereicht wird, will ihn die EMA in einem Schnellverfahren prüfen. Ob die Impfstoffe gegen BA.1 in der Zwischenzeit schon verteilt werden und die gegen spätere Varianten dann nachkommen, oder ob man gleich auf die Impfstoffe gegen BA.5 wartet, muss die Bundesregierung entscheiden.

Diese Szenarien für Impfstoffe gibt es:

Die britische Behörde Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) hat Anfang des Jahres anhand von vier Szenarien aufgezeigt, wie hoch je nach Situation der Bedarf an weiterentwickelten Covid-19-Impfstoffen ist. Auch hierbei handelt es sich um denkbare Szenarien und nicht um Prognosen.

Szenario 1: Best Case

Künftige Varianten erhöhen die Übertragbarkeit des Virus nicht. Die Immunflucht ist minimal und es kommt nur noch saisonal und regional zu Ausbrüchen. Die schon vorhandenen Impfstoffe werden zur jährlichen Auffrischung eingesetzt.

Szenario 2: Optimistisch

Varianten verursachen weitere Infektionswellen, die je nach Saison und Jahr unterschiedlich stark ausfallen („gute“ und „schlechte“ Jahre). In vulnerablen Gruppen kommt es zu Todesfällen. Regelmäßig angepasste Impfstoffe werden diesen Risikogruppen verabreicht – in schlechten Jahren auch weiteren Personengruppen. Vereinzelt bedarf es nicht-pharmazeutischer Maßnahmen wie Abstand, Maskenpflicht, etc.

Szenario 3: Pessimistisch

Neue Varianten führen zu ähnlichen Verläufen wie bei Delta. Die Impfstoffe bieten zwar weiterhin einen guten Schutz vor schweren Verläufen, dennoch kommt es zu Belastungen des Gesundheitssystems. Eine jährliche Impfung mit aktualisierten Impfstoffen wird notwendig. Neben Coronawellen kommt es zu Grippewellen.

Szenario 4: Worst-Case

Hohe Inzidenzen und unvollständige Impfung weltweit führen zu mehr Virusvarianten mit teils starker Immunflucht. Das Altersprofil der betroffenen Gruppen verändert sich (zum Beispiel können mehr jüngere Patienten stärker betroffen sein). Langfristige Auswirkungen belasten das Gesundheitssystem. Flächendeckende Impfungen mit aktualisierten Impfstoffen werden erforderlich, ebenso nicht-pharmazeutische Maßnahmen wie Abstand, Maskenpflicht, etc.

Laut Expert:innen kein Impfstoffmangel

Immerhin: Können die neuen Impfstoffe im Herbst wie geplant ausgerollt werden und steigt dann auch die Nachfrage, sind wir laut Einschätzungen von Expert:innen gerüstet.

Der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, sagte gegenüber der Tagesschau: „Auf eine hoffentlich hohe Nachfrage können wir reagieren und sind auch vorbereitet.“ Man könne das Impfgeschehen schlagartig massiv steigern. Andere Fachleute treffen ähnliche Aussagen.

Für wen eine vierte Impfung aktuell sinnvoll ist, haben wir hier erklärt.