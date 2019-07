Das passiert in deinem Körper bei einem Kälteschock

Das Risiko eines Kälteschocks wird im Sommer oft unterschätzt

Es geht schnell und leise. Du bist mit Freunden im Sommer auf einem Boot unterwegs, suchst Erfrischung, springst ins Wasser – und schon ist es passiert. Ein Kälteschock.

“Bei einem Kälteschock kommt es so schnell zum Tod, dass es gar nicht mehr zu einer Unterkühlung kommen kann”, erläutert Ulrich Jost, stellvertretender Bundesarzt bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf.

So ein Kälteschock kann uns alle treffen, auch gesunde Sportler, wobei Menschen mit Gefäß- oder Herzerkrankungen besonders gefährdet sind.