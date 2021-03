Wie hilfreich ist Osteopathie?

Was ist Osteopathie? Welche Unterarten gibt es?

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages definiert die Osteopathie als “komplementär medizinische Methode, die als Erweiterung der manuellen Medizin betrachtet wird”. Die manuelle Medizin behandelt Störungen am Bewegungsapparat und davon ausgehende Beschwerden mit den Händen. Die Osteopathie bedient sich teilweise ähnlicher Techniken wie die manuelle Medizin, ist mit dieser aber nicht gleichzusetzen.

Die Methode geht zurück auf den amerikanischen Landarzt Andrew Taylor Still. Still besuchte kein College, er erlernte den Beruf bei seinem Vater. Das war damals durchaus üblich. Ende des 19. Jahrhunderts suchte er nach alternativen Methoden, seinen Patienten zu helfen. Kein schlechter Gedanke, denn die Medizin von damals war durchaus verbesserungswürdig. Ärzte nutzten Techniken wie den Aderlass oder verschrieben Opiate, Quecksilber und Arsen. Das richtete mehr Schaden an, als dass es nützte. Still hatte eine andere Idee: Fehlstellungen im Muskel- und Knochensystem sollen zu Krankheiten führen. Behebt man diese Fehlstellungen und stellt die Beweglichkeit wieder her, gelinge es dem Körper, sich selbst zu heilen, etwa über eine verbesserte Blutversorgung. So zumindest die Vorstellung.

Mit sanftem Druck angebliche Blockaden lösen

Osteopathen versuchen daher, mit ihren Händen und sanftem Druck angebliche Blockaden in Gelenken und Gewebe zu lösen oder Organfehlstellungen zu beheben. Diese, so die Annahme, können sich auch an anderer Stelle im Körper negativ auswirken. Werden sie beseitigt, soll der Körper wieder in einen harmonischen Fluss kommen, die Selbstheilungskräfte sollen stimuliert und letztlich Krankheiten geheilt werden.

Still selbst orientierte sich dabei noch sehr an anatomischen Gegebenheiten. Er gab seiner Therapie daher auch den Namen “Osteopathie”, übersetzt “Knochenleiden”. Was er vornehmlich praktizierte, wird heute als parietale Osteopathie bezeichnet. Sie beschäftigt sich mit Muskeln, Skelett und auch dem Bindegewebe. Andere Osteopathen, darunter auch Schüler von Still, entwickelten das Konzept weiter. Heute kennt die Osteopathie neben der parietalen noch zwei weitere große Teilbereiche: