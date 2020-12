Sollte man Weihnachten mit Oma und Opa feiern?

Darum müssen wir drüber sprechen:

Alle Faktoren begünstigen Ansteckungen und gefährden die Älteren

Das Risiko für schwere Covid-Verläufe ist über die AltersgruppenDas Gleiche gilt für die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben. Der nüchterne Blick auf die bisherigen Fakten für Deutschland zeigt: Fastwaren älter als 70 Jahre.

Eine Einschränkung gibt es: Fast ein Drittel aller Todesfälle ist auf Infektionen in Alters- und Pflegeheimen zurückzuführen. Dort ist die Sterblichkeit überdurchschnittlich hoch.

Ältere Menschen sind also besonders häufig von schweren Krankheitsverläufen betroffen, obwohl sie nur 13 Prozent der bisherigen Coronafälle ausmachen.

Das ganze Jahr über hat man versucht, die Risikogruppen vor dem Infektionsgeschehen zu bewahren. An Weihnachten könnte das Gegenteil passieren. An Feiertagen treten fast alle Bedingungen ein, mit denen sich das Virus leichter verbreitet.

Nach Festen in anderen Ländern stiegen die Infektionszahlen

Das sind auch nicht nur theoretische Überlegungen, sondern das haben Forscher schon in anderen Ländern festgestellt. Wir wissen von anderen religiösen und traditionellen Festen aus dem Ausland, dass Feste das Ausbruchsgeschehen verschlimmert haben.

In Deutschland gab es bislang nur Ostern, das jedoch in die Phase des ersten Shutdowns gefallen ist. Woanders ging es im späteren Verlauf der Pandemie nicht so aus. Beispiele dafür sind:

Rosch haSchana in Israel (Anfang September)

Thanksgiving in Kanada (Mitte Oktober)

Auch von Thanksgiving in den USA (Ende November) wird erwartetet, dass es die Fallzahlen nochmals in die Höhe treibt. Sobald die Inkubationszeit vergangen ist und erste Erkrankungen einen schweren Verlauf nehmen, könnte das Fest als Warnung für Weihnachten gelten.

Was auf mehr Infektionen in den USA hinweist, ist etwa die Mobilität der Bewohner in den Tagen und davor. Mehr als drei Millionen Passagiere wurden die Tage vor dem amerikanischen Erntedankfest registriert, zwar weniger als 2019, aber angesichts der Pandemie immer noch überraschend viele und mehr als 2018.

Schlechte Bedingungen für Weihnachten

Es gibt noch weitere schlechte Vorzeichen für das Weihnachtsfest:

1. Hohes Grundniveau der Infektionen

Derzeit liegt die Inzidenz in Deutschland noch weit über den 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mancherorts übertrifft sie diesen (politischen) Grenzwert um das 12-Fache. Je mehr Menschen infiziert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.

Bei wenigen Neuinfektionen pro Tag wäre Weihnachten, ähnlich wie im Sommer, ein viel geringeres Problem als jetzt.

2. Leichte Übertragbarkeit

Der Hauptweg für Infektionen sind Aerosole, also kleine Tröpfchen, mit denen das Virus in der Luft schwebt. Die Konzentration der Partikel steigt, wenn eine infizierte Person über längere Zeit spricht und atmet. Begünstigt wird das zusätzlich durch:

enge Innenräume

lange Aufenthaltsdauer

mehrere Personen

Im häuslichen Umfeld finden die meisten Ansteckungen statt.

3. Übergreifende Cluster

An den Weihnachtstagen kommen traditionell mehrere Haushalte zusammen, bei Familien auch mehrere Generationen. Dann treffen auch die unterschiedlichen Alltagsrealitäten und Infektionscluster zusammen, nämlich die der arbeitenden Eltern, die der Schulkinder und damit auch auf die Großeltern. Für das Coronavirus ideal:

mehrere Generationen

mehrere Haushalte

hohe Mobilität

4. Indirekte Kontakte

Je nach Bundesland gelten (Stand jetzt) für Weihnachten unterschiedliche Regelungen. In den meisten Ländern sind bis zu zehn Personen erlaubt und es gibt keine Beschränkung der Haushalte. Kinder unter 14 Jahren sind ebenfalls nicht mit eingeschlossen.

Man trifft an solchen Tagen aber nicht nur diese 13 oder 14 anderen Personen aus anderen Haushalten, sondern im Grunde auch deren Kontakte der letzten Wochen.

Gerade die indirekten Kontakte spielen aufgrund der Inkubationszeit eine große Rolle. Infizierte sind auch schon am Tag vor den ersten Symptomen ansteckend und können das Virus unbemerkt verbreiten. Diese Gefahr wird häufig unterschätzt.

Maßnahmen können theoretisch helfen

Die bekannten Maßnahmen wie Abstand, Maske und Lüften können das Infektionsrisiko senken.

Tatsache ist aber auch: Sie sind keineswegs weihnachtlich. Gerade in Familien fallen solche Regeln schnell unter den Tisch. Hinzu kommen die psychischen Gründe, die uns ein coronataugliches Weihnachten erschweren und die wir uns im Folgenden vornehmen.